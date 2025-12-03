המשטרה בניו זילנד הודיעה כי תגיש כתב אישום כנגד אדם שנכנס לחנות תכשיטים וביצע גניבה באופן יוצא דופן במיוחד: בליעת תכשיט מעוטר יהלומים בשווי 19,000 דולר.

לפי התביעה, מדובר בביצת פברז'ה יקרה אותה הצליח הגנב לבלוע, בניסיון לצאת מהמקום ללא שיעלו עליו.

אלא שהתוכניות של הגנב היצירתי ככל הנראה השתבשו והוא נעצר על ידי המשטרה, שממתינה לפי הדיווחים "שהטבע יעשה את שלו".

התליון, ביצת פברז'ה שנמכרת בחנות Partridge Jewelers באוקלנד עדיין נמצאת בבטנו של הגנב ששוהה כאמור במעצר.

לפי הדיווח, האירוע התרחש ב-28 בנובמבר האחרון, והגנב נעצר דקות ספורות לאחר ביצוע הגניבה.

"בזמן מעצרו הוא עבר הערכה רפואית, ושוטר ממונה מפקח באופן מתמיד על האיש", אמר המפקח גריי אנדרסון בהצהרה. "בשלב זה התליון לא נמצא", הוא הוסיף.

הביצה היוקרתית שנמכרה במהדורה מוגבלת של 50 פריטים בלבד, עשויה מזהב, צבועה באמייל ירוק ומשובצת ב-183 יהלומים ושני ספירים.

פרט שמוסיף דרמטיות מיוחדת לאירוע היא העובדה שגובהה של הביצה עומד על 8.4 סנטימטרים, כך שלא ברור איך הצליח האיש לבלוע את הביצה בשלמותה, ובכל זאת, הראיות מוכיחות שהוא אכן עשה זאת.

"בהתחשב בכך שהאיש הזה נמצא במעצר משטרתי, מוטלת עלינו חובת זהירות להמשיך ולפקח עליו לאור נסיבות מה שקרה", אמר מפרח המשטרה אנדרסון.