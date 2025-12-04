כיכר השבת
לאחר 5 שנות חקירה: נעצר חשוד בהנחת מטענים ליד הקפיטול

אדם שעל פי החשד הניח מטעני צינור מספר רחובות מהקפיטול לפני ההסתערות ב-2021, נמצא כעת במעצר פדרלי לאחר חקירה שנמשכה כמעט חמש שנים | האיש נעצר היום בשעות הבוקר המוקדמות (בעולם)

החשוד מניח את המטענים (FBI)

אדם שעל פי החשד הניח מטעני צינור מספר רחובות מהקפיטול האמריקני ב-5 בינואר 2021, נמצא כעת במעצר פדרלי לאחר חקירה שנמשכה כמעט חמש שנים.

לפי המקורות שמסרו על המעצר לפוקס ניוז, ה-FBI עצר את החשוד, גבר המתגורר בוירג'יניה, היום (חמישי) בשעת בוקר מוקדמת.

הרשויות גילו את שני מטעני הצינור סמוך למשרדי הוועדים הלאומיים הרפובליקני והדמוקרטי, בסמוך לזמן שבו אלפי מפגינים החלו להתקהל ליד הקפיטול במחאה על תוצאות הבחירות.

צילומי וידאו ששחרר ה-FBI הראו אדם לא מזוהה מניח את מטעני הצינור בקרבת שני המשרדים, יותר מ-16 שעות לפני שהרשויות מצאו אותם.

בצילומים נראה החשוד לובש קפוצ'ון אפור, מסכה על הפנים, משקפיים וכפפות, אך זהותו נותרה לא ידועה במשך שנים.

