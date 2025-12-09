כיכר השבת
למעלה מ-20 חותרים

סנסציה תת-ימית: ספינת תענוגות עתיקה, בת 2000 שנה, נמצאה מול חופי אלכסנדריה

באלכסנדריה נחשפה ספינת תענוגות מצרית בת 2,000 שנה, יוקרתית ומסתורית | זו הפעם הראשונה שמבנה מפואר כזה מתגלה במצרים – חלון נדיר לחיי העושר והתענוגות שעלו וירדו ב”נמל הגדול” של העת העתיקה (חדשות בעולם)

הספינה שנמצאה במצרים (צילום: [פרנק גודיו/קרן אילטי])

ארכיאולוגים תת-ימיים הכריזו על תגלית יוצאת דופן: שרידי ספינת תענוגות מצרית עתיקה, בת כ-2,000 שנה, התגלו מול חופי אלכסנדריה. כלי השיט, המתוארך למחצית הראשונה של המאה הראשונה לספירה, נמצא ליד האי השקוע אנטירודוס, שהיה חלק מ"הנמל הגדול" של אלכסנדריה העתיקה.

זו הפעם הראשונה שספינה מסוג זה מתגלה במצרים. הכלי המפואר, שאורכו 35 מטרים ורוחבו כ-7 מטרים, נבנה במטרה להכיל ביתן מרכזי עם תא נוסעים מעוצב. לפי הממצאים, ייתכן שהספינה דרשה למעלה מ-20 חותרים כדי להניע אותה. המבנה שלה היה יוצא דופן: חרטום שטוח וירכתיים עגולות, שאפשרו לה לשוט במים רדודים מאוד.

הספינה גם תואמת תיאורים שסיפק ההיסטוריון היווני סטראבון, שביקר באלכסנדריה בסביבות 29–25 לפני הספירה. סטראבון כתב על סירות דומות, בהן השתמשו בית המלוכה לטיולים, וכן "קהל החוגגים שיורדים מאלכסנדריה... כי כל יום וכל לילה מלא באנשים בסירות המנגנים בחליל ורוקדים ללא מעצורים".

החפירות, שבוצעו על ידי המכון האירופי לארכיאולוגיה תת-ימית (IEASM) בראשות פרנק גודיו, חשפו גם כתובות גרפיטי ביוונית על הספינה.

המחקר על הממצא הנדיר, מבטיח לחשוף תובנות חדשות לגבי החיים, הדת, היוקרה והתענוגות בנתיבי המים של מצרים הרומית המוקדמת". שרידי הספינה יישארו בקרקעית הים, בהתאם לתקנות אונסק"ו.

