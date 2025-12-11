כיכר השבת
שינוי דרמטי

לראשונה: המדינה האירופית הגדירה את ארה"ב כגורם עם סיכון בטחוני

דנמרק הגדירה לראשונה את ארצות הברית כגורם בעל פוטנציאל לסיכון ביטחוני | לפי הדוח, ארה״ב עושה שימוש גובר בכוחה הכלכלי, לרבות איומים בהטלת מכסים גבוהים, כדי לכפות את רצונה על מדינות אחרות | הציון החריג מתווסף לשורה של סימנים המעידים על המתיחות הגוברת ביחסים הטרנס־אטלנטיים בין אירופה לארה״ב (בעולם)

טראמפ (צילום: shutterstock)

דנמרק הגדירה לראשונה את כגורם בעל פוטנציאל לסיכון ביטחוני, כך עולה מדוח שנתי חדש שפרסם אחד מגופי המודיעין המרכזיים במדינה.

הדוח, הנושא את השם Intelligence Outlook 2025 והוכן על ידי שירות המודיעין הצבאי הדני DDIS, מתאר שינוי משמעותי בהתנהלות האמריקאית כלפי בעלות בריתה. לפי הדוח, ארה״ב עושה שימוש גובר בכוחה הכלכלי, לרבות איומים בהטלת מכסים גבוהים, כדי לכפות את רצונה על מדינות אחרות.

עוד נכתב כי וושינגטון כבר אינה שוללת שימוש בכוח צבאי גם כלפי מדינות שנחשבות לבעלות בריתה.

הקביעה הזו מוצגת כחלק ממסקנה רחבה יותר שממנה עולה כי מעצמות גדולות שמות את האינטרסים שלהן בראש סדר העדיפויות, ומשתמשות באמצעים כוחניים כדי להשיג את יעדיהן. הדוח מדגיש כי התמונה הבינלאומית הופכת מורכבת יותר, וכי גם יחסים מסורתיים בין מדינות מערביות אינם חסינים מהתערערות.

הציון החריג מתווסף לשורה של סימנים המעידים על המתיחות הגוברת ביחסים הטרנס־אטלנטיים בין אירופה לארה״ב.

