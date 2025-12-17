כיכר השבת
מחלה קשה פוקדת את עדרי הבקר בצרפת - מהומות ומחאות ברחבי המדינה

מחלת עור קשה החלה לפקוד לאחרונה עדרי בקר בצרפת, מה שהוביל את הרשויות להחלטה על השמדת אלפי ראשים באזורים נגועים | ההחלטה הובילה למחאות נרחבות בצרפת, כאשר חקלאים החלו לחסום כבישים ולשרוף צמיגים וערמות חציר במחאה | הממשלה שמתמודדת גם כך עם מיעוט בפרלמנט, עומדת בפני משבר שעלול לפגוע קשות בכלכלתה של צרפת (חדשות) 

עגל נגוע במחלה, אילוסטרציה (צילום: Pavanaja, WIKIMEDIA)

גל של מחאות חקלאים שוטף את דרום-מערב צרפת בעקבות התפרצות נרחבת של "מחלת עור גבשושי" בקרב עדרי הבקר, שכבר הביאה להמתת אלפי ראשים.

חקלאים זועמים חסמו בימים האחרונים צירים מרכזיים והבעירו צמיגים וחבילות חציר במחאה על הוראת הממשלה להשמיד עדרים שלמים שבהם נמצאו בעלי חיים נגועים.

בתגובה לזעם הגובר, הודיעה שרת החקלאות על מבצע חיסון נרחב שיכלול כמיליון ראשי בקר, בניסיון להרגיע את הרוחות ולבלום את התפשטות הנגיף.

המחלה, שאינה עוברת לבני אדם אך נחשבת לקטלנית עבור המקנה, מועברת באמצעות עקיצות חרקים וגורמת לנגעים קשים בעור ולהפסקת ייצור החלב.

גורמי המקצוע בפריז מזהירים כי ללא נקיטת צעדים דרסטיים, המגפה עלולה לפגוע בעשרה אחוזים מכלל הבקר במדינה, מה שיוביל לנזק כלכלי חסר תקדים. נכון לעכשיו, זוהו למעלה ממאה מוקדי הדבקה ושלושת אלפים פרות כבר הושמדו במסגרת המאמצים להכלת האירוע.

מעבר למשבר הווטרינרי, צרפת ניצבת בפני סכנה ממשית לענף הייצוא שלה. מדינות ברחבי העולם, ובהן בריטניה וקנדה, כבר החלו להטיל מגבלות על ייבוא מוצרי חלב ובשר מצרפת מחשש להעברת הנגיף. שרת החקלאות הדגישה כי המדיניות הנוקשה, הכוללת השמדה ממוקדת והגבלות תנועה, היא הדרך היחידה להבטיח את עתיד ענף הבקר הלאומי ולמנוע קריסה כלכלית של אלפי משקים.

בשלב זה הממשלה מקצה מיליוני אירו כפיצויים לחקלאים שנפגעו, אך נציגי הארגונים החקלאיים טוענים כי הפיצוי אינו נותן מענה לאובדן מפעל חיים של שנים. המתיחות בשטח נותרת גבוהה, כאשר נוכחות משטרתית מתוגברת מנסה למנוע את שיבוש התנועה בכבישים המהירים המובילים לספרד ולמרכז צרפת.

1
המחלה נקראית קטרת העור. קרתה גם בישראל וכך בדיוק הצליחו לעצור אותה. חיסול עדרים נגועים וחיסון מסביב.
מיכאל שיין

