שגרירות בריטניה בישראל שיגרה הבוקר הודעת דוברות, בה סוקרה הדלקת נרות משותפת של סטודנטים חרדים לרפואה עם השגריר הבריטי.

לפי ההודעה, שגריר בריטניה בישראל, סיימון וולטרס, ערך אמש (רביעי) אירוע הדלקת נרות לכבודם של סטודנטים לרפואה ורופאים חרדים במסגרת תוכנית "חרדים לרפואה", שנועדה לתת מענה למחסור כוח האדם בצוותים הרפואיים בישראל.

במהלך האירוע, שנערך במעון השגריר ברמת גן, הרב של סביון שמואל ביסטריצקי הדליק את הנר הרביעי של חנוכה. בין האורחים באירוע נכחו סטודנטים ורופאים חרדים, ראשי אוניברסיטאות, בכירים במערכת הבריאות, עיתונאים חרדים ועוד.

השגריר וולטרס איחל לסטודנטים בהצלחה בלימודיהם ולבוגרים הצלחה בעתידם המקצועי. בעקבות מתקפת הטרור בבונדיי ביץ', השגריר שיתף: "חנוכה אמור להיות עת של אור, ולא של חשיכה. אני ניצב בסולידריות עם הקהילות היהודיות בכל העולם. מי יתן ואורם של נרות החנוכה יזכיר לנו את האמירה המיוחסת לרוב לחסידות חב"ד: 'מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".

במהלך האירוע הוזכרו כלאחר כבוד גם היחסים המיוחדים בתחום הבריאות בין בריטניה לישראל, שכוללים תוכניות רבות שמשקיעות מיליוני שקלים בשותפויות ישראליות-בריטיות שונות בתחום.

ח"כ אוריאל בוסו, שר הבריאות לשעבר, הודה לשגריר וולטרס ולמר נואי "על פתיחת הבית והלב הרחב, ולא בפעם הראשונה, לדבר כל כך חשוב". הוא התייחס לתוכנית ההכשרה ואמר כי "השילוב של חרדים וחרדיות בתחום הרפואה ובתחומים אחרים ממחיש את המושג ש'אם אין קמח אין תורה'. עוד מספר שנים כבר יהיה טבעי לגמרי לראות אותם במערכת הבריאות". הוא הדגיש כי "מקומות כאלו, מחיבורים כמו הערב, יוצאת הבשורה ליהדות שבתפוצות, לדעת שהעמים נמצאים איתנו".

בין הנואמות באירוע היתה גם ד"ר שרה פופר, בוגרת תוכנית "חרדים לרפואה", שסיפרה כיצד הגיעה לתחום חרף העובדה שבצעירותה לא חלמה על האפשרות שתהיה, כאישה חרדית, רופאה.