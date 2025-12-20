ביום שבת הודיעה הרשות השופטת בטהראן על הוצאתו להורג של גבר נוסף שהורשע בריגול עבור ישראל ובקיום קשרים עם ארגוני אופוזיציה הפועלים נגד המשטר. ההודעה פורסמה באופן רשמי באמצעי התקשורת המזוהים עם מערכת המשפט האיראנית.

ארגוני זכויות אדם הפועלים מחוץ לאיראן זיהו את המוצא להורג כעקיל קשאוורז, סטודנט לאדריכלות בן 27. לפי דיווח של ארגון זכויות האדם האיראני שמרכזו בנורווגיה, גזר הדין התבסס על הודאות שנגבו מהצעיר תוך שימוש בעינויים קשים במהלך חקירתו. הארגון גינה את המהלך והדגיש כי ההליך המשפטי נעדר ערבויות בסיסיות למשפט הוגן.

הוצאה להורג זו היא חלק ממאבק מודיעיני ארוך שנים המתנהל בין ישראל לאיראן. לאורך עשורים האשימה איראן אזרחים רבים בסיוע לפעולות המוסד בשטחה ובהעברת מידע רגיש, האשמות שהסתיימו בדרך כלל בביצוע גזרי דין מוות.

מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן הביאה את המשטר בטהראן להחמיר את צעדיו נגד מי שנתפסים בעיניו כסוכנים של ישראל בתוך המדינה, פעמים רבות ללא כל הוכחה על קשר כלשהוא לישראל.