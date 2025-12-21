בשעה 18:47 בדיוק: כך יציינו האוסטרלים היום שבוע לטבח הנורא

​אוסטרליה תציין היום (ראשון) יום אבל לאומי והתבוננות, לזכר חמישה עשר הנרצחים במתקפת הטרור האנטישמית שאירעה בשבוע שעבר בבונדי ביץ'.

לאורך היום נערכים טקסים ואירועי זיכרון בקהילה, כאשר השיא יהיה בשעה 18:47 בדיוק, המועד שבו החל מסע הירי ביום ראשון שעבר, אז תישמר דקת דומיה כלל ארצית תחת אבטחה כבדה.

טקס אזכרה מרכזי צפוי להתקיים באתר הפיגוע בשעות הקרובות.

​במהלך הבוקר קיימה המועצה הלאומית של נשים יהודיות באוסטרליה משמרת זיכרון מיוחדת בחוף, בה השתתפו נשים רבות לבושות בלבן כאות לשלום.

מושלת המדינה, סמנתה מוסטין, נשאה דברים בטקס ופנתה לקהל באומרה כי כל הקהילה היהודית, בבונדי וברחבי המדינה, היא חלק בלתי נפרד מסיפור השייכות וההצלחה של אוסטרליה.

​במקביל לאירועי הזיכרון, הודיע ראש הממשלה אנתוני אלבנז על הקמת ועדת סקירה שתבחן את פעילות סוכנויות המודיעין והמשטרה.

אלבנז ציין כי הזוועה שהתרחשה בהשראת ארגון המדינה האסלאמית מחייבת היערכות מחדש של מנגנוני הביטחון לנוכח השינויים המהירים באיומים הפנימיים.

לדבריו, משרד ראש הממשלה והקבינט יבחנו האם לגופי אכיפת החוק יש את הסמכויות והמבנים הנדרשים לשמירה על בטיחות הציבור בעקבות מתקפת הטרור האנטישמית המחרידה. הסקירה המודיעינית צפויה להסתיים באפריל 2026, ובמקביל מקדמת הממשלה החמרה בפיקוח על כלי נשק ומאבק בדברי שטנה.

​בחוף בונדי ניסו הבוקר התושבים לשוב לשגרת חייהם לצד סימני הירי שעדיין ניכרים בשטח. מועדון הגלישה המקומי חידש את פעילות הילדים, החלטה שהתקבלה בתיאום ובתמיכת הקהילה היהודית, למרות שהמועדון חשב לדחות בזמן נוסף את הפתיחה.

נשיא ארגון המצילים בנורת' בונדי, סטיב לרנאך, ציין כי הנהלת המועדון ביקשה להתחשב ברגישות הקהילה וזכתה לעידוד להמשיך בפעילות.

​כזכור, מתקפת הטרור בוצעה בערב נר ראשון של חנוכה במהלך חגיגה שאורגנה על ידי חב"ד.

המחבלים הם סאג'יד אכרם ובנו נוויד אכרם. האב חוסל במהלך האירוע, והבן, בן ה-24, עומד כעת לדין בגין 59 עבירות שונות, בהן 15 סעיפי רצח וביצוע מעשה טרור. המשטרה אישרה כי השניים פעלו בהשראת האידיאולוגיה של המדינה האסלאמית.