שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה ואדם נוסף נפצע קל בפיצוץ שאירע מוקדם יותר היום (שני) במפעל "אלקם סיליקונס" בעיירה סן-פונס שבצרפת.

הנפגעים הם עובדי המתקן, הממוקם באזור התעשייה "עמק הכימיה" מדרום לעיר ליון. צוותי הרפואה פינו את הפצועים לבתי החולים באזור לאחר שהוענק להם טיפול ראשוני בזירה.

​בעקבות הפיצוץ, שהתרחש בשעות אחר הצהריים, הופעלו נהלי חירום נרחבים. כ-100 כבאים בסיוע של עשרות כלי רכב פעלו להשתלט על הלהבות שפרצו במתקן.

הרשויות הקימו רצועת ביטחון ברדיוס של קילומטר מסביב למפעל, צעד שהוביל לחסימת צירי תנועה מרכזיים ולהשבתת תנועת הרכבות והשיט בנהר הסמוך.

​הפיצוץ אירע באתר המסווג תחת התקנה האירופית "סבזו" בדרגת סיכון גבוהה, בשל השימוש בחומרים מסוכנים. הערכות ראשוניות מצביעות על כך שהפיצוץ נגרם כתוצאה מעירוב של גז מימן בתוך מעבדת המפעל או באחד מקווי הייצור של חומרי הסיליקון.

למרות עוצמת האירוע, במחוז הרון הבהירו כי לא נמדדה רעילות חריגה באוויר וכי לא נשקפת סכנה מיידית לתושבי האזור.

​מהנהלת חברת "אלקם" נמסר כי נסיבות המקרה עדיין אינן ברורות וכי החברה פתחה בחקירה פנימית לבירור הגורמים המדויקים שהובילו לפיצוץ. "נסיבות האירוע המדויקות טרם ידועות", ציינו בחברה בהודעה רשמית, והוסיפו כי הם משתפים פעולה עם רשויות החוק.

​יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה מתרחשת תאונת עבודה קטלנית במתקן זה. בשנת 2016 נהרג איש הקהילה שעבד במקום כתוצאה משריפה שפרצה במחסני הסיליקון. כוחות הכיבוי הודיעו כי השיגו שליטה על האש, אך הם נותרו בשטח כדי לוודא שאין מוקדי בעירה נוספים.