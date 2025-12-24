חוזרת הביתה: גרמניה משנה מדיניות ומתחילה לגרש פליטים לסוריה

אמש (יום שלישי) הסתמנה תפנית חדה במדיניות ההגירה האירופית, גרמניה גירשה אזרח סורי חזרה לארצו . הגירוש הראשון מסוגו מאז שנת 2011.

האזרח, עבריין מורשע שנולד בשנת 1988 והתגורר בגרמניה מספר שנים, הוטס לדמשק והוסגר לידי הרשויות הסוריות. הוא ריצה עונש מאסר בגין עבירות חמורות הכוללות שוד בנסיבות מחמירות, תקיפה וסחיטה.

שר הפנים אלכסנדר דוברינדט הצהיר בנחרצות כי לחברה הגרמנית יש "אינטרס לגיטימי להבטיח שפושעים יעזבו את המדינה", והדגיש כי גירושים לסוריה ולאפגניסטן חייבים להפוך למציאות אפשרית כחלק מהמאמץ לשמירה על ביטחון הציבור.

המהלך מגיע לאחר חודשים של איתותים פוליטיים מצד הממשלה השמרנית החדשה בראשות הקנצלר פרידריך מרץ, שהכריז בנחרצות כי "מלחמת האזרחים בסוריה הסתיימה" וכי אין עוד עילה אוטומטית למתן מקלט מדיני במדינה.

השינוי במדיניות נשען על המציאות הגיאופוליטית החדשה שנוצרה לאחר נפילת משטרו של בשאר אל-אסד בדצמבר 2024, שהובילה לבחינה מחדש של רמת הסיכון במדינה. למרות זאת, הקולות בממשלה אינם אחידים; שר החוץ יוהאן ודפול, שביקר בפרבריה ההרוסים של דמשק, הטיל ספק ביכולתם של פליטים לשוב בטווח הקצר בשל היקף ההרס העצום שראה במו עיניו, וטען כי לא ניתן להחזיר אנשים מעבר למקרים חריגים של עבריינים מסוכנים במיוחד.

ברקע המהלך ניצב לחץ ציבורי ופוליטי כבד. כמיליון סורים חיים כיום בגרמניה, ומפלגת ה-AfD מהימין הקיצוני זכתה ב-20% מהקולות בבחירות האחרונות. בתנאים אלה, הממשלה נדרשת להפגין יד קשה במיוחד בנושא ההגירה.

סקרים אחרונים מגלים כי רוב מוחץ של כ-76% מהציבור הגרמני תומך במדיניות של צמצום מספר מבקשי המקלט. הגירוש הנוכחי, שהצטרף לגירוש נוסף של אזרח אפגני באותו שבוע, מאותת לעולם כי בברלין של סוף שנת 2025, ההבטחה לפיקוח הדוק יותר על הגבולות וגירושים מהירים הופכת ממילים למעשים נחושים בשטח.