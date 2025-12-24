כיכר השבת
המלחמה הסתיימה

חוזרת הביתה: גרמניה משנה מדיניות ומתחילה לגרש פליטים לסוריה

לראשונה מאז 2011: גרמניה גירשה אזרח סורי בחזרה לדמשק, בצעד המבשר על שינוי דרמטי במדיניות ההגירה של ברלין | הגירוש ההיסטורי מתבצע תחת הממשלה השמרנית החדשה ועל רקע נפילת משטר אסד (חדשות בעולם)

מוסלמים בגרמניה (צילום: שאטרסטוק)

אמש (יום שלישי) הסתמנה תפנית חדה במדיניות ההגירה האירופית, גרמניה גירשה אזרח סורי חזרה לארצו . הגירוש הראשון מסוגו מאז שנת 2011.

האזרח, עבריין מורשע שנולד בשנת 1988 והתגורר בגרמניה מספר שנים, הוטס לדמשק והוסגר לידי הרשויות הסוריות. הוא ריצה עונש מאסר בגין עבירות חמורות הכוללות שוד בנסיבות מחמירות, תקיפה וסחיטה.

שר הפנים אלכסנדר דוברינדט הצהיר בנחרצות כי לחברה הגרמנית יש "אינטרס לגיטימי להבטיח שפושעים יעזבו את המדינה", והדגיש כי גירושים ל ולאפגניסטן חייבים להפוך למציאות אפשרית כחלק מהמאמץ לשמירה על ביטחון הציבור.

המהלך מגיע לאחר חודשים של איתותים פוליטיים מצד הממשלה השמרנית החדשה בראשות הקנצלר פרידריך מרץ, שהכריז בנחרצות כי "מלחמת האזרחים בסוריה הסתיימה" וכי אין עוד עילה אוטומטית למתן מקלט מדיני במדינה.

השינוי במדיניות נשען על המציאות הגיאופוליטית החדשה שנוצרה לאחר נפילת משטרו של בשאר אל-אסד בדצמבר 2024, שהובילה לבחינה מחדש של רמת הסיכון במדינה. למרות זאת, הקולות בממשלה אינם אחידים; שר החוץ יוהאן ודפול, שביקר בפרבריה ההרוסים של דמשק, הטיל ספק ביכולתם של פליטים לשוב בטווח הקצר בשל היקף ההרס העצום שראה במו עיניו, וטען כי לא ניתן להחזיר אנשים מעבר למקרים חריגים של עבריינים מסוכנים במיוחד.

ברקע המהלך ניצב לחץ ציבורי ופוליטי כבד. כמיליון סורים חיים כיום בגרמניה, ומפלגת ה-AfD מהימין הקיצוני זכתה ב-20% מהקולות בבחירות האחרונות. בתנאים אלה, הממשלה נדרשת להפגין יד קשה במיוחד בנושא ההגירה.

סקרים אחרונים מגלים כי רוב מוחץ של כ-76% מהציבור הגרמני תומך במדיניות של צמצום מספר מבקשי המקלט. הגירוש הנוכחי, שהצטרף לגירוש נוסף של אזרח אפגני באותו שבוע, מאותת לעולם כי בברלין של סוף שנת 2025, ההבטחה לפיקוח הדוק יותר על הגבולות וגירושים מהירים הופכת ממילים למעשים נחושים בשטח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר