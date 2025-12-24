חקירת חיסולו של קצין בכיר במטה הכללי הרוסי הובילה הלילה (רביעי) לתקרית קטלנית נוספת בדרום מוסקבה. שני שוטרים נהרגו בפיצוץ מטען חבלה ברחוב אלצקאיה, סמוך לנקודה שבה חוסל ביום שני האחרון הגנרל פאניל סרווארוב, ששימש כראש מחלקת ההדרכה המבצעית של הצבא הרוסי.

השוטרים שהו בזירה במסגרת פעולות חקירה ואיסוף ממצאים לאחר פיצוץ הרכב בו נהרג הגנרל. במהלך הלילה, הבחינו השוטרים בדמות חשודה סמוך לניידת השירות שלהם וניסו לבצע מעצר. על פי הודעת ועדת החקירה הרוסית, "מטען חבלה הופעל" ברגע שהשוטרים התקרבו אל החשוד. כתוצאה מעוצמת הפיצוץ, נהרג החשוד במקום ודווח כי "שני שוטרים מתו מפצעיהם".

כוחות ביטחון רבים חסמו את האזור לתנועה והחלו בסריקות נרחבות. הרשויות הודיעו על פתיחת חקירה פלילית בחשד לפגיעה מכוונת באנשי כוחות הביטחון ובגין סחר בלתי חוקי בחומרי נפץ. עדי ראייה באזור דיווחו כי קול הפיצוץ נשמע סביב השעה 01:30 בלילה לפי שעון מקומי.

אירוע זה מצטרף לשורה של חיסולים ותקיפות נגד קצינים בכירים ודמויות ציבוריות ברוסיה המזוהות עם המערכה הצבאית באוקראינה. מאז פברואר 2022 נהרגו מספר גנרלים רוסים בפיצוצי מטענים שהוצמדו לכלי רכב או הונחו במסלול נסיעתם, הן בשטח רוסיה והן באזורים המוחזקים על ידה באוקראינה.