צבא דרום קוריאה זיהה הבוקר (שני) שיגור של מספר טילי שיוט מאזור סונאן הסמוך לפיונגיאנג, צפון קוריאה, כך דיווח משרד ההגנה הדרום-קוריאני.

צפון קוריאה אישרה כי ביצעה הלילה ניסוי טילי שיוט. על פי הדיווח בכלי התקשורת הממלכתיים, הטילים שוגרו בסביבות השעה 08:00, חצו את המרחב האווירי מעל הים ממערב לחצי האי הקוריאני ופגעו ביעדים שהוגדרו להם. שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, נכח במקום ופיקח על הניסוי. בסוכנות הידיעות הממשלתית של המדינה דווח כי השיגור נועד לאשר את שלמות הכוח הגרעיני ואת המוכנות לביצוע מתקפת נגד בתגובה לאיומים חיצוניים. קים הביע שביעות רצון מתוצאות הניסוי ואמר כי "בדיקת המהימנות והתגובה המהירה של מרכיבי ההרתעה הגרעינית של צפון קוריאה על בסיס קבוע היא תרגיל אחראי בלבד, שכן המדינה עומדת בפני איומים ביטחוניים שונים". עוד הוסיף השליט כי מדינתו תמשיך להשקיע מאמצים בפיתוח "בלתי מוגבל" של כוח הלחימה הגרעיני שלה.

קים מפקח על ייצור טילים ( צילום: KCNA )

משרד ההגנה בסיאול הגיב למהלך ומסר כי סדרת הפעולות הצבאיות של צפון קוריאה בשבוע האחרון, הכוללת גם פיתוח צוללת גרעינית וניסויים בטילי קרקע-אוויר, מהווה פעילות המערערת את השלום והיציבות באזור. מומחים במכון לאיחוד לאומי בסיאול מעריכים כי השיגור הנוכחי נועד לבחון דגמים משודרגים של טילי שיוט המסוגלים לשאת ראשי קרב גרעיניים וקונבנציונליים כאחד, כך דווח ב'רויטרס'.

לצד הפעילות הצבאית, קים ג'ונג און נועד בימים האחרונים עם גורמים אזרחיים והשתתף בחנוכת מפעל נייר, בתי מלון ומתקני ייצור נוספים. ביקורים אלו נערכים על רקע המאמצים להשלמת תוכנית הפיתוח החמש-שנתית של המדינה לקראת ועידת מפלגת השלטון הצפויה להיערך בתחילת שנת 2026. במערכת הביטחון של דרום קוריאה לא פוסלים את האפשרות כי פיונגיאנג תבצע ניסויי טילים נוספים במהלך ימי ראש השנה האזרחית.