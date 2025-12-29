שבעה שוטרים נפצעו הבוקר (שני) באירוע חריג בטורקיה, במסגרת חילופי אש עם חמושים המזוהים עם ארגון המדינה האסלאמית, כך דווח במדינה.

לפי הדיווחים, הלחימה התרחשה במהלך מבצע משטרתי מתמשך בצפון-מערב טורקיה. כוחות הביטחון פשטו בשעה 03:00 לפנות בוקר על מבנה שבו התבצרו חשודים בפאתי העיר ילובה, דרומית לאיסטנבול, ונתקלו בירי כבד עם ניסיון הפריצה למקום.

בעקבות ההתנגדות החמושה, הובהלו לזירה כוחות מיוחדים ממחוז בורסה הסמוך לסיוע. מסוק משטרתי חג מעל האזור וכוחות הצלה וכיבוי אש הוזעקו למקום בזמן שהירי נמשך לסירוגין. השוטרים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים באזור, ומדווח כי מצבם אינו קשה. המשטרה חסמה את צירי הגישה למבנה והמצור על החשודים נמשך, כך לפי 'רויטרס'.

המבצע מתקיים על רקע כוננות ביטחונית גבוהה בטורקיה, לאחר שבשבוע שעבר נעצרו 115 בני אדם בחשד לחברות בדאעש. על פי הודעת לשכת התובע הראשי באיסטנבול, חברי הארגון תכננו להוציא אל הפועל סדרת פיגועים נגד מטרות לא-מוסלמיות במהלך חגיגות נוצריות וערב ראש השנה האזרחית.

דאע"ש היה אחראי בעבר לשורה של מתקפות טרור קטלניות על אזרחים בטורקיה, בהן הפיגוע בנמל התעופה המרכזי באיסטנבול והטבח במועדון לילה בעיר, אירועים שבהם נרצחו עשרות בני אדם.