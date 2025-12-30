בעוד חמאס מבסס את שליטתו ממערב לקו הצהוב וממשיך בפעולות ההתחמשות, ישראל תאשר את תחילת השיקום של רצועת עזה באזורים שבשליטה ישראלית, כך דיווח הכתב ירון אברהם מ-N12.

לפי הדיווח, נתניהו וטראמפ הגיעו להסכמה על התחלת שיקום הרצועה באזור רפיח, למרות שהחלל האחרון רני גווילי עוד לא חזר, ולמרות שחמאס לא פורז מנשקו.

ההיגיון מאחורי ההחלטה הוא שישראל מעוניינת לקדם את תוכניותיו של טראמפ לאזור, כל עוד חמאס וארגוני הטרור השונים לא ייהנו מכך. כך או כך, ישראל לא תחזיר את השטחים בהם היא מחזיקה כל עוד חמאס אינו מפורז.

לפי אותו דיווח, בפגישה עם טראמפ התקבל הרושם כי הוא אינו תולה את המעבר לשלב ב' בהשבתו של השוטר הגיבור רני גואילי, אם כי הנשיא הביע רגשות רבים והערכה כלפי המשפחה שליוותה את ראש הממשלה בביקורו.

במקביל, בארה"ב דוחקים בישראל לפתוח את מעבר רפיח גם לכניסת אזרחים, דבר שישראל אינה מאפשרת בשלב זה.

נראה כי הנשיא טראמפ לא הגיע עם תשובות מוכנות באשר לשאלה איך יפורז חמאס מנשקו, כאשר כלל המדינות המוסלמיות ששיתפו פעולה עם ארה"ב בנושא הבהירו כי לא ישמשו ככוח אכיפת שלום נגד חמאס ולא ישתתפו בפירוז.

לפי הדיווח של ירון אברהם, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל הזמנה אישית להגיע לירושלים לקבלת פרס ישראל כבר ביום העצמאות הקרוב. אם הנשיא אכן יגיע, יהווה הדבר סיוע משמעותי לראש הממשלה שנמצא כבר בשנת בחירות. פרשנים בישראל סבורים שנתניהו ינצל את המעמד כדי להופכו לקמפיין בחירות בלתי רשמי ולהקדים את תאריך היציאה לקלפיות.

בינתיים, חמאס ממשיך לשלוט ביד רמה ממערב לקו הצהוב, החטוף האחרון שלנו עדיין בעזה, וארגון הטרור ממשיך לאגור נשק רב למערכה הבאה, עניין של זמן עד שישראל תיאלץ לקבל החלטה לחזור למלחמה בעזה.