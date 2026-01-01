המהומות בעיר פאסה, ניסיון פריצה למשרד המושל ( צילום: לפי סעיף 27א )

המשטר האיראני דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי לוחם בבסיג' של משמרות המהפכה נהרג בעימותים בלורסטאן, 13 לוחמים ושוטרים נוספים נפצעו בדרגות שונות.

כפי שדווח אמש, בסיג' הוא ארגון מיליציית מתנדבים צבאי למחצה שהוקם באיראן בשנת 1979 בפקודת האייתוללה חומייני, הכפוף למשמרות המהפכה האסלאמית. הוא משמש לעיתים קרובות לפיזור מחאות ולדיכוי אי־שקט אזרחי במדינה. בישראל עוקבים אחר האירועים הדרמטיים באיראן, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, אף קיים התייעצות בנושא. בדרג המדיני הישראלי מגדירים את האירועים באיראן כ"דרמטיים". המפגינים מתכוונים לצאת היום ליום מחאות נוסף, ביום החמישי ברציפות, נגד המשטר האיראני והקריסה הכלכלית של המדינה.

"זו שנת הדם" צעדות המפגינים באיראן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בתיעודים אתמול שהופצו נשמעים המפגינים קוראים: "אל תפחדו, אל תפחדו, כולנו ביחד", וגם "מוות לדיקטטור". בתיעוד נוסף, מהעיירה פרסאן שבמחוז צ'הארמחאל ובחתיארי במרכז איראן, נשמעים קריאות בעד השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979: "רזה שאה, נוח בשלום". בסרטון נוסף מפרסאן המפגינים קראו "מוות לחמינאי", ושוטרים שהתייצבו מולם איימו עליהם כשקולות ירי נשמעו ברקע.

בתיעוד נוסף מהעיר כרמאנשאה במערב איראן, נשמעים המפגינים קוראים – רגע לפני בואה של שנת 2026 – "זו שנת הדם, סייד עלי (כלומר חמינאי) יודח!". בערוץ פרסמו תיעוד נוסף, מהעיר דורוד, גם כן במערב איראן, שבו נראים מפגינים שהתאספו מחוץ ללשכת המושל המחוזי וצעקו: "לא עזה, לא לבנון, חיי הם עבור איראן!".