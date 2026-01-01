כיכר השבת
"אירוע דרמטי"

המהומות באיראן | לוחם משמרות המהפכה נהרג, 13 נוספים נפצעו

באיראן דיווחו הלילה כי לוחם במשמרות המהפכה נהרג במהלך המהומות במדינה | 13 לוחמים ושוטרים נוספים נפצעו • היום החמישי למהומות באיראן (בעולם)

המהומות בעיר פאסה, ניסיון פריצה למשרד המושל (צילום: לפי סעיף 27א)

דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי לוחם בבסיג' של משמרות המהפכה נהרג בעימותים בלורסטאן, 13 לוחמים ושוטרים נוספים נפצעו בדרגות שונות.

כפי שדווח אמש, בסיג' הוא ארגון מיליציית מתנדבים צבאי למחצה שהוקם באיראן בשנת 1979 בפקודת האייתוללה חומייני, הכפוף למשמרות המהפכה האסלאמית. הוא משמש לעיתים קרובות לפיזור מחאות ולדיכוי אי־שקט אזרחי במדינה.

בישראל עוקבים אחר האירועים הדרמטיים באיראן, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, אף קיים התייעצות בנושא. בדרג המדיני הישראלי מגדירים את האירועים באיראן כ"דרמטיים".

המפגינים מתכוונים לצאת היום ליום מחאות נוסף, ביום החמישי ברציפות, נגד המשטר האיראני והקריסה הכלכלית של המדינה.

"זו שנת הדם" צעדות המפגינים באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בתיעודים אתמול שהופצו נשמעים המפגינים קוראים: "אל תפחדו, אל תפחדו, כולנו ביחד", וגם "מוות לדיקטטור". בתיעוד נוסף, מהעיירה פרסאן שבמחוז צ'הארמחאל ובחתיארי במרכז איראן, נשמעים קריאות בעד השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979: "רזה שאה, נוח בשלום". בסרטון נוסף מפרסאן המפגינים קראו "מוות לחמינאי", ושוטרים שהתייצבו מולם איימו עליהם כשקולות ירי נשמעו ברקע.

בתיעוד נוסף מהעיר כרמאנשאה במערב איראן, נשמעים המפגינים קוראים – רגע לפני בואה של שנת 2026 – "זו שנת הדם, סייד עלי (כלומר חמינאי) יודח!". בערוץ פרסמו תיעוד נוסף, מהעיר דורוד, גם כן במערב איראן, שבו נראים מפגינים שהתאספו מחוץ ללשכת המושל המחוזי וצעקו: "לא עזה, לא לבנון, חיי הם עבור איראן!".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר