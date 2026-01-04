עדות קשה של אזרח שוויצרי פורסמה אמש (שבת) בתקשורת הצרפתית, המספקת הצצה לרגעי האימה ששררו בבר בקראנס-מונטנה ביום חמישי שעבר.

לדברי אותו צעיר שהיה במקום עם אביו, השניים נכנסו אל תוך המבנה הבוער בשעה שצוותי הכיבוי הראשונים היו במקום וניסו להשתלט על הלהבות ועל המוני האדם שנמלטו מהזירה.

"ראיתי מראות מחרידים, אנשים שפשוט נמסו בתוך הלהבות," תיאר הצעיר את רגעי האימה הראשונים. לדבריו, במקום שררה בהלה המונית ופצועים קשה נראו מוטלים על הקרקע כשהם סובלים מכוויות קשות. הוא הוסיף כי "היה נורא לעמוד כצופה מן הצד כשרואים ילדים בני 14-15 נשרפים, לכן החלטנו לפעול".

בשל המחסור בציוד רפואי ובאלונקות בדקות הראשונות של האירוע, גילו השניים תושייה רבה. הם פירקו כריות מספות שהיו בקרבת מקום והשתמשו בבסיסי המתכת שלהן כאלונקות כדי להוציא אל מחוץ למועדון אנשים שנחנקו מהעשן או איבדו את הכרתם.

העד תיאר את הזירה כ"סרט אימה" וציין כי ככל שהתקרבו למרכז האירוע, התבררו ממדי האסון. "ראיתי אנשים ללא פנים, חוויתי את האימה ואני יודע שהיום אני לא רואה איך זה יכול להיות גרוע יותר," סיכם את עדותו.

חקירת האסון באתר הסקי קראן-מונטנה שבשוויץ מעלה כי זיקוקים שהוצמדו לבקבוקי שמפניה הם שגרמו לשריפה הקטלנית בבר "לה קונסטליישן", בה נספו 40 בני אדם בערב השנה החדשה. רשויות האכיפה בשוויץ פתחו בחקירה פלילית נגד שני מנהלי המקום בחשד להריגה ברשלנות, גרימת חבלה והצתה ברשלנות.

מממצאי החקירה הראשונית עולה כי במהלך החגיגות הוחזקו בקבוקי שמפניה עם זיקוקים דולקים סמוך מאוד לתקרת המבנה. עדי ראייה תיארו כי אחד המלצרים נשא מלצר על כתפיו בזמן שהוא מחזיק את הבקבוקים הבוערים. התקרה, שהייתה מכוסה בחומר אקוסטי, התלקחה במהירות והובילה להתלקחות גזים פתאומית שכיסתה את המועדון בלהבות תוך שניות בודדות.

במקביל לחקירה, משטרת קנטון ואלה הודיעה על זיהוין של ארבע גופות נוספות: שתי נשים ושני גברים בשנות ה-20 וה-18 לחייהם, כולם אזרחי שוויץ. עד כה זוהו 24 קורבנות מתוך 40 ההרוגים, בעוד מלאכת הזיהוי נמשכת תחת קשיים רבים בשל חומרת הפציעות. בבתי החולים ברחבי אירופה מאושפזים 119 פצועים, רבים מהם סובלים מכוויות קשות. יש גם נעדרים מהאירוע, מה שמעלה חשש כבד כי מספר ההרוגים עוד יעלה.