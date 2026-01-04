רשויות הביטחון בגרמניה קבעו היום (ראשון) כי מתקפת הצתה מכוונת נגד תשתית החשמל בדרום ברלין בוצעה על ידי פעילי שמאל קיצוני, כך דווח במדינה.

שרת הפנים של ברלין, איריס שפרנגר, הודיעה היום כי מכתב נטילת אחריות שהופץ בכלי התקשורת בשמה של "קבוצת וולקנו" נמצא כאותנטי לאחר בחינה של גורמי הביטחון. במכתבם ציינו הפעילים כי הפגיעה בתחנת הכוח ליכטרפלדה נועדה למחות נגד תעשיית האנרגיה המבוססת על דלקי מאובנים.

נכון ליום ראשון בערב, כ-35,000 משקי בית ו-1,900 בתי עסק בבירה הגרמנית עדיין מנותקים מזרם החשמל. מחברת החשמל "שטרומנץ ברלין" נמסר כי העבודות לשיקום הרשת נמשכות, אולם בחלק מהאזורים הצפי לחזרת השירות הוא רק ב-8 בינואר. האירוע, שהחל בשריפה בשבת, הוביל בשיאו לניתוקם של כ-45,000 לקוחות.

"מכתב נטילת האחריות סווג כאותנטי על ידי רשויות הביטחון", כתבה השרה שפרנגר בהודעה רשמית. היא הוסיפה כי היא "מגנה את ההתקפה הבלתי אנושית הזו על תושבי ברלין ומבקרי העיר בכל לשון של גינוי", וציינה כי חקירת האירוע נמצאת בעיצומה.

בשל העלטה הממושכת, פועלים צוותים של הסוכנות הפדרלית לסיוע טכני ברובע שטגליץ-זלנדורף בניסיון לסייע לאוכלוסייה. הצוותים הציבו גנרטורים ומערכות תאורה במוקדים מרכזיים כדי להקל על התושבים שנותרו ללא אמצעי חימום ותאורה בבתיהם.

מתקפה זו מצטרפת לרצף אירועים דומים המיוחסים לארגוני שמאל רדיקלי בגרמניה. בחודש ספטמבר האחרון נרשמה פגיעה בשני עמודי חשמל שהותירה 50,000 משקי בית ללא חשמל בנסיבות דומות. כמו כן, "קבוצת וולקנו" עמדה מאחורי השבתת אספקת החשמל למפעל חברת טסלה בגרינהיידה בשנת 2024, אירוע שעורר הדים נרחבים במדינה.