השופט הבכיר אלווין הלרשטיין, יהודי אורתודוקסי בן 92, הוא האיש שינהל את משפטו של ניקולס מדורו במנהטן, ניו יורק.

הלרשטיין, יהודי חרדי כאמור, הוא מוותיקי השופטים הפדרלים בארה"ב ומכהן כבר כ-25 שנה במחוז שנחשב לאחד החזקים ביותר של הרשות השופטת הפדרלית בארה"ב.

בראיון שהעניק לפני מספר שנים לרשת חרדית, סיפק השופט הפדרלי הבכיר מניו יורק, אלווין הלרשטיין, הצצה נדירה למתח שבין כס המשפט לבין אמונתו ושמירות המצוות.

הלרשטיין, המכהן בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק, שיתף בחוויותיו מניהול כמה מהתיקים המורכבים ביותר בהיסטוריה האמריקנית, בהם תיקי הפיגועים ב-11 בספטמבר.

במהלך הריאיון הדגיש השופט הלרשטיין כי רגע גזירת הדין הוא השלב הקשה ביותר בעבודתו. "זהו תפקיד בודד לגזור דין על אנשים", הודה השופט והוסיף כי הוא מקפיד לראות בכל נאשם אדם שנברא בצלם אלוקים, ללא קשר לחומרת מעשיו. "אני מעניש אותו לא כאדם רע, כי הוא לא כזה, אלא על הדברים הרעים שהוא עשה", הסביר. הוא אף שיתף בתחושותיו האישיות לאחר גזירת הדין: "אני אף פעם לא מרגיש שהעונש שלי היה צודק ומדוד בדיוק".

כשנשאל על השפעת זהותו כיהודי אורתודוקסי על תפקודו על כס השיפוט, ציין הלרשטיין כי בחדרו תלוי הפסוק "צדק צדק תרדוף". לדבריו, הפסוק מזכיר לו כי "אנחנו לא יודעים איפה הצדק, אנחנו חייבים לרדוף אחריו ולחפש אותו". הוא סיפר על תחילת דרכו המקצועית בשנות ה-50, אז נחשב לחלוץ כיהודי האורתודוקסי הראשון בפירמות עורכי הדין הגדולות בניו יורק, בתקופה שבה האפליה הייתה גלויה יותר.

לסיכום דבריו שנאמרו אז לקראת יום הכיפורים, ציין השופט כי מעבר לביקורת של ערכאות הערעור, הוא חש מחויבות עליונה: "המטרה שלי בחיים היא להיות שופט טוב ככל שאני יכול... אני חייב לתת דין וחשבון לא-לוהים".