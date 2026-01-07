בית המשפט בלנדודנו גזר קנס בגובה 500 ליש"ט על ג'ונתן קרלי, מורה להיסטוריה בדימוס בן 65, לאחר שהורשע בגין "לבישת מדים או לבוש הנושאים את סימני כוחות הוד מלכותו ללא היתר". קרלי נתפס כשהוא מתחזה לקצין בכיר בדרגת תת-אדמירל במהלך טקסי זיכרון רשמיים לחללי מלחמות העולם.

הפרשה נחשפה לאחר שב-9 בנובמבר האחרון הגיע קרלי לטקס זיכרון בוויילס כשהוא לבוש במדי הצי המלכותי, חגור בחרב ועונד כ-12 מדליות גבורה. בין העיטורים שנשא היה "אות השירות המצוין", מדליה יוקרתית המוענקת בדרג הגבוה ביותר בצבא הבריטי. על אף המראה המרשים, נוכחותו עוררה חשד בקרב אנשי צבא שנכחו במקום. אלו ציינו כי נשיאת חרב בטקס מסוג זה אינה מקובלת, והגדירו את התנהגותו של קרלי כ"מתחמקת" כאשר ניסו לשוחח עמו על הישגיו הצבאיים.

בחקירת המשטרה התברר כי "תת-האדמירל המנציח ביראת קודש את האבידות הבריטיות במלחמה הוא למעשה מתחזה". פשיטה שנערכה בביתו חמישה ימים לאחר הטקס העלתה כי המדליות נרכשו על ידו ברשת האינטרנט. בחקירתו טען קרלי כי המדים עצמם היו שייכים לו מתקופת שירותו כצוער, וכי הוא פנה לחייט כדי שישנה אותם כך שייראו כמדי קצין בכיר.

עוד עלה מהחקירה כי אין זו הפעם הראשונה שבה נוקט המורה לגמלאות בשיטת פעולה זו. קרלי הצליח להשתתף בטקסים דומים בעיר הולדתו קרנארפון בשנים 2018 ו-2019 מבלי שזהותו תתגלה. כאמור, השבוע הגיע ההליך המשפטי לסיומו עם הטלת הקנס הכספי על המתחזה. קרלי אמר לבית המשפט שהוא מתחרט עמוקות על מעשיו.