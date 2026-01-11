אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

קרחון ענק שהתנתק מאנטארקטיקה לפני כ־40 שנה, ונחשב לאחד הקרחונים הגדולים ביותר שנעקבו אי־פעם על ידי מדענים, נמצא על סף התפרקות מוחלטת. כך מסרה נאס״א ביום חמישי.

הקרחון, המכונה A-23A, היה בעת ניתוקו בשנת 1986 גדול פי שניים משטחה של מדינת רוד איילנד בארצות הברית. כיום הקרחון צף בדרום האוקיינוס האטלנטי, בין קצה דרום אמריקה לבין האי דרום ג׳ורג׳יה. שטחו המקורי עמד על מעט יותר מ־1,500 מייל רבוע, אולם לפי הערכות המרכז הלאומי האמריקאי לקרח, בתחילת השנה הנוכחית הוא הצטמצם לכ־456 מייל רבוע בלבד, לאחר שבמהלך הקיץ האחרון ניתקו ממנו כמה גושים גדולים, עם כניסתו לאזורי מים חמים יותר.

הקרחון A-23A ( צילום: NASA )

למרות הצטמקותו המשמעותית, הקרחון עדיין נחשב לאחד הגדולים בעולם, והוא גדול אף משטחה של העיר ניו יורק. צילומים של נאס״א מראים כי הקרחון מקבל גוון כחלחל ככל שהוא סופג מי הפשרה.

הפסים הכחולים והלבנים הנראים על הקרחון מיוחסים, על פי המדענים, לחריצים שנוצרו לפני מאות שנים, כאשר היה חלק מקרחון יבשתי שנגרר מעל סלעי היסוד של אנטארקטיקה. לדברי כריס שומן, מדען לשעבר מאוניברסיטת מרילנד בולטימור, מרשים לראות כי הסימנים הללו עדיין ניכרים לאחר כל כך הרבה שנים, למרות כמויות השלג האדירות שנערמו עליו וההמסה המשמעותית שהתרחשה מתחתיו.

בנאס״א ציינו כי הקרחון נראה כאילו ״נפתח בו סדק״, כאשר משקל מי ההפשרה שנאגרו על פניו יוצר לחץ בקצוות הקרחון, עד כדי אפשרות ל״התפוצצות״ מקומית של השוליים. להערכת המדענים, הקרחון עשוי להתפרק לחלוטין בתוך ימים או שבועות.