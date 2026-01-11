מצב חירום בחלל: נאס"א קיבלה החלטה חריגה לראשונה מזה 25 שנה

נאס״א קיבלה החלטה חסרת תקדים להחזיר את צוות תחנת החלל הבינלאומית (ISS) מוקדם מהצפוי, בעקבות מצב רפואי שחווה אחד מאנשי הצוות בחלל, שפרטיה לא סופקו. ההחלטה יוצאת הדופן התקבלה לראשונה בתולדות התחנה, שכבר 25 שנה מאוישת באופן רציף.

מנהל נאס״א, ג'רד אייזקמן, מסר כי אחד מאנשי הצוות חווה "בעייה רפואית" ב‑7 בינואר, וכי מצבו כיום יציב. לאחר התייעצות עם צוותי רפואה והנהלת הסוכנות, הוא הורה על החזרתו המוקדמת של הצוות לכדור הארץ.

״יותר מ‑60 שנה נאס״א קובעת את הסטנדרט לבטיחות וביטחון בטיסות מאוישות, ובריאותם ורווחתם של האסטרונאוטים תמיד יהיו בראש סדר העדיפויות שלנו״, אמר אייזקמן במסיבת עיתונאים.

הצוות שהגיע לתחנת החלל באוגוסט האחרון כלל את המפקדת זנה קארדמן, הטייס מייק פינקה, האסטרונאוט היפני קימיה יוי והקוסמונאוט הרוסי אולג פלטונוב, וציפה לשהות בין שישה לשמונה חודשים בתחנה. החללית Dragon Endeavour של SpaceX תביא את צוות Crew-11 חזרה לכדור הארץ בימים הקרובים, לפני המועד המתוכנן במקור.

החלטה חריגה

ההחלטה להחזיר צוות בשל מצב רפואי היא חריגה במיוחד בהיסטוריה של טיסות מאוישות של נאס״א. ההיסטוריון הרוסי והחוקר הרלוונטי של נאס״א, רוד פייל, ציין בריאיון לרשת פוקס ניוז כי זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של התחנה ובתולדות התוכנית האמריקאית שבה אדם צריך לחזור מוקדם מהחלל.

פייל שיבח את ההחלטה של אייזקמן להחזיר את הצוות לכדור הארץ, תוך שהוא מציין את ההשלכות המחקריות של השהות המוקדמת בחלל. הוא הסביר שכמעט מחצית מזמן האסטרונאוטים בתחנה מוקדש למחקר ופעילות יומיומית, בעוד החלק השני עוסק בתחזוקה ותיקונים בשל מצב התחנה. כעת, חלק מהמטלות הללו יעברו לאסטרונאוטים שנותרו בתחנה, שלושה במספר, אך החזרה המוקדמת תגרום לשינויים מסוימים בלוחות העבודה.

פייל הוסיף כי השפעות ההחלטה מורגשות במיוחד לאור תוכניות הפחתת פעילות התחנה והפסקתה הצפויה בשנת 2030, והדגיש כי תינתן חשיבות רבה לקצב שבו חברות פרטיות יחליפו את תחנת החלל לאחר סיום פעילותה.