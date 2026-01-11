משרד החוץ והמסחר האירי קרא לאלפי אזרחים להחזיר את דרכוניהם בשל תקלה טכנית שהפכה אותם לבלתי תקפים למעבר גבולות בינלאומי, כך לפי דיווח מוזר שפורסם באירלנד.

הריקול חל על 12,904 דרכונים שהונפקו בתקופה שבין 23 בדצמבר ל-6 בינואר, ונובע משיבוש בעדכון תוכנה שגרם לאי-עמידה בתקנים התעופתיים.

מבדיקת הפרטים עולה כי הליקוי הטכני בא לידי ביטוי בהשמטת האותיות "IRL" מהמסמך הרשמי. בשירות הדרכונים האירי הזהירו כי אזרחים שינסו להשתמש בדרכונים אלו עלולים להיתקל בקשיים משמעותיים בביקורת הגבולות. בהודעת המשרד נאמר כי "שירות הדרכונים יצר קשר עם רשויות הגבולות ברחבי העולם כדי להתריע בפניהם על נושא זה", וכי הארגון מצר על אי-הנוחות שנגרמה לאזרחים.

הרשויות דוחקות בציבור להגיש בקשה להנפקה חוזרת בהקדם האפשרי כדי למנוע שיבושים בתוכניות נסיעה עתידיות. על פי הנוהל שפורסם, לאחר החזרת המסמך הפגום, שירות הדרכונים ינפיק דרכון חלופי בתוך עשרה ימי עבודה.

בשלב זה לא ניתן להעריך כמה ממחזיקי הדרכונים הפגומים הם בעלי אזרחות כפולה המתגוררים מחוץ לאירלנד, ובכלל זה בארצות הברית, שם נרשם בשנים האחרונות זינוק בבקשות לאזרחות אירית על בסיס קשר משפחתי. גורמים רשמיים הבהירו כי המערכת אינה מנהלת רישום המצליב נתוני אזרחות זרה של המגישים.