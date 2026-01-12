דיוני הערעור של מנהיגת הימין בצרפת, מארין לה פן, יפתחו מחר (שלישי) בפריז, וצפויים להכריע האם תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות בשנת 2027.

לה פן מערערת על פסק דין שהרשיע אותה ואת מפלגת "האיחוד הלאומי" בשימוש שלא כדין בכספי הפרלמנט האירופי, עבירה עליה נגזרו עליה חמש שנות פסילה מהתמודדות בבחירות שנכנסו לתוקף באופן מיידי.

ההליך המשפטי בערכאת הערעור צפוי להימשך עד ל-12 בפברואר, כאשר פסק הדין הסופי אמור להתפרסם לפני עונת הקיץ הקרובה. במידה ובית המשפט יבטל או יקצר משמעותית את תקופת הפסילה, תוכל לה פן לשוב למרוץ לנשיאות, בו נחשבה למועמדת מובילה בסקרים. מנגד, אם הערעור יידחה, הודיעה לה פן כי נשיא המפלגה, ג'ורדן ברדלה בן ה-30, יתמודד מטעמה על התפקיד.

התיק עוסק בחשד למעילה בסכום של למעלה מ-4 מיליון אירו מכספי האיחוד האירופי. לצד לה פן הורשעו בפרשה עשרה בני אדם נוספים ומפלגת ה-RN עצמה. שופטי הערכאה הראשונה נימקו את ההחלטה להטיל את הפסילה באופן מיידי בצורך "למנוע נזק בלתי הפיך לסדר הציבורי הדמוקרטי". מנגד, עורך הדין המייצג את הפרלמנט האירופי, פטריק מייזונייב, ציין כי הוא מקווה שהרשעות המעורבים יאושררו.

לה פן תקפה את מערכת המשפט בעקבות ההרשעה וטענה כי המניעים לרדיפתה פוליטיים. בראיון לערוץ הטלוויזיה הצרפתי TF1 אמרה: "במדינה של זכויות אדם, שופטים יישמו פרקטיקות שחשבנו ששמורות למשטרים סמכותניים".

הפרשה עוררה הדים גם מחוץ לצרפת, לאחר שגורמים בסביבתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביעו תמיכה בלה פן. בתגובה לדיווחים על כוונות אמריקאיות להטיל סנקציות על גורמי משפט בצרפת, מסר פיימאן גלה-מרזבאן, נשיא בית המשפט בפריז, כי כל פעולה נגד שופט מקומי "יהווה התערבות בלתי מקובלת ובלתי נסבלת בענייניה הפנימיים של מדינתנו". דוברת הממשלה בפריז הוסיפה כי הממשל הצרפתי יגלה ערנות מול כל ניסיון התערבות זרה בהליך.