נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי להודיע היום (רביעי) על מעבר לשלב השני של תוכניתו לעזה, כך לפי דיווח של העיתונאי ברק רביד.

לאחר חזרתם של החטופים החיים והחללים - למעט החטוף האחרון רן גואילי, הנשיא טראמפ יודיע היום גם על הקמתו של הגוף אותו הוא מכנה "מועצת השלום לעזה".

בניגוד אולי לתקווה של חלק מהישראלים לקבל שליטה על הרצועה ביום שאחרי חמאס ובכך לתקן את עוול ההתנתקות, טראמפ יודיע גם על הקמת "ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית" שתנהל את עזה.

מי שצפוי ללוות את התהליך הזה הוא שליח האו"ם לשעבר ניקולאי מדלאנוב, דיפלומט בולגרי בכיר שכיהן בעבר כשליח האו"ם.

בישראל צופים מהצד במהלכיו של טראמפ, שהבטיח אך לאחרונה בפגישתו עם ראש הממשלה כי חמאס יפורז מנשקו - בכל מצב.

לא ברור מהדיווח אם הנשיא טראמפ כבר מכיר בעצמו את שמותיהם של חברי הממשלה הטכנוקרטית - כולם או רובם פלסטינים, או שמדובר יהיה יותר בהכרזה סמלית.

לא הובהר גם כיצד מתכנן נשיא ארה"ב למנות ממשלה חדשה ונציגים בינלאומיים לנושא, בזמן שחמאס עדיין שולט היטב ברצועה יותר מתמיד, ועדיין מחזיק בנשק ואף מבצע טרור מעת לעת.

בזמן שעיני העולם נשואות לטהרן, נשיא ארה"ב עוסק בשימור ה"שלום" שהביא, כלשונו, למזרח התיכון הבוער.