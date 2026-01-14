מפקד משטרת וסט מידלנדס, קרייג גילדפורד, הודה היום (רביעי) בפני חברי הפרלמנט בבריטניה כי המשטרה השתמשה בכלי בינה מלאכותית ליצירת דו"ח מודיעיני שגוי, אשר שימש בסיס להחלטה לאסור על אוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק נגד אסטון וילה בנובמבר האחרון.

במכתב רשמי לוועדת הפנים של הפרלמנט, התנצל גילדפורד על כך שמסר בעבר מידע לא מדויק בנושא, ואישר כי הטעות בדו"ח הייתה "תוצאה של שימוש ב-Microsoft Copilot", כלי בינה מלאכותית של חברת מיקרוסופט.

הדו"ח המדובר, שהוגש לקבוצת הייעוץ לבטיחות בברמינגהאם, הגדיר את המשחק כבעל "סיכון גבוה" והסתמך בין היתר על התייחסות למשחק בין מכבי תל אביב לווסטהאם – אירוע ספורטיבי שמעולם לא התקיים. ההודאה הנוכחית מעמידה את גילדפורד במבוכה קשה, שכן בשתי הופעות קודמות בפני ועדות פרלמנטריות בחודשים האחרונים הוא הצהיר באופן נחרץ כי הכוח "אינו משתמש בבינה מלאכותית" ותלה את השגיאה בחיפוש פשוט במנוע החיפוש גוגל או באיסוף מידע מרשתות חברתיות.

"אמונתי כי זה היה המצב הייתה כנה ולא הייתה כוונה להטעות את הוועדה", כתב גילדפורד במכתבו, כשהוא מסביר כי רק לאחרונה נודע לו על המקור האמיתי של המידע. עם זאת, היועץ הממשלתי העצמאי לענייני אנטישמיות, לורד מאן, הגיב בחריפות וקרא לפיטוריו המיידיים של המפקד. "מה לכל הרוחות הם עשו כשסמכו על בינה מלאכותית כדי ליצור שקר שיתמוך בטיעונים שלהם?", תהה לורד מאן והוסיף כי מעמדו של גילדפורד אינו בר הגנה עוד.

הפרשה עוררה סערה פוליטית רחבה בבריטניה. ראשת המפלגה השמרנית, קמי ביידנוק, תקפה את המשטרה וטענה כי מדובר בכניעה לאסלאמיסטים. לדבריה, המשטרה ידעה כי גורמים קיצוניים מתכננים לתקוף יהודים שיגיעו למשחק הכדורגל, ובמקום לטפל באיום, בחרה להאשים את האוהדים היהודים ולהרחיקם. חברת הפרלמנט ג'ואני ריד הגדירה את התנהלות המשטרה כ"שערורייתית לחלוטין".

ההחלטה למנוע את כניסת האוהדים הישראלים למשחק הליגה האירופית התקבלה על ידי גופי הביטחון והרשות המקומית בברמינגהאם, בטענה להפרות סדר קודמות במשחקי הקבוצה. המשטרה אף הצביעה על עימותים שארעו במשחק מול אייאקס באמסטרדם כצידוק להחלטה, אולם מידע שהגיע מהמשטרה ההולנדית סתר חלק מהטענות הללו. בנוסף, המשטרה כבר נאלצה להתנצל בעבר לאחר שהתברר כי הצהירה שקיימה התייעצויות עם ארגונים יהודיים בנושא, דבר שלא קרה בפועל.

שרת הפנים, שבאנה מחמוד, בוחנת כעת את ממצאי הדו"ח העצמאי של מבקר המשטרה בנוגע לתהליך קבלת ההחלטות בפרשה. השרה צפויה למסור הצהרה רשמית בנושא בפני בית הנבחרים בהמשך היום, כאשר בכירים במשרד הפנים רמזו כי אם הממצאים יהיו חמורים, ייתכן שתביע אי-אמון בהמשך כהונתו של המפקד גילדפורד.