בעולם כולו עוקבים וממתינים להחלטתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, האם וכיצד לתקוף באיראן, והאם יהיה מדובר בתקיפה שתוביל לנפילת המשטר האיראני.

גורמים בארה"ב אמרו הלילה (בין רביעי לחמישי, שעון ישראל) לרשת NBC כי הנשיא טראמפ התבטא בשיחות ההתייעצות עם יועציו כי הוא "מעוניין שכל פעולה אמריקנית באיראן תנחית מכה מהירה ומכרעת על המשטר", הנשיא הבהיר כי אינו מעוניין בפעולה ש"תביא למלחמה מתמשכת שתארך שבועות או חודשים".

על פי הדיווח, יועציו של הנשיא לא הצליחו - בשלב זה - להבטיח לטראמפ שפעולה צבאית תוביל לכך שהמשטר יתמוטט במהירות.

כמו כן, בדיונים עלה החשש שלארה״ב אין כרגע במזרח התיכון את כל האמצעים הצבאיים הדרושים כדי להתגונן לתגובה האיראנית, הבכירים מעריכים שזו תהיה "תגובה אגרסיבית".

ברשת NBC ציינו בשם הגורמים הבכירים כי "המצב הנוכחי עלול להוביל להחלטה של הנשיא טראמפ שתאשר מתקפה צבאית מוגבלת יותר, לפחות בהתחלה, תוך שמירה על אפשרויות להסלמה - אם יחליט לנקוט פעולה צבאית כלשהי בכלל".

נשיא ארה"ב טראמפ התבטא אמש (רביעי, שעון ישראל) כי "הודיעו לנו שהטבח באזרחים באיראן נעצר, ושהם הפסיקו את ההוצאות להורג, אם המצב לא כך, ויהיו הוצאות להורג, אני אכעס מאד". כשנשאל על תקיפה באיראן הנשיא לא שלל והשיב: "נראה מה יקרה".

פרשנים רבים הזכירו כי גם ערב התקיפה הקודמת באיראן, על מתקני הגרעין, הנשיא היה נשמע מתון ואמר: "אני רוצה להגיע להסכם עם איראן. אנחנו די קרובים להסכם… הייתי מעדיף בהרבה הסכם", אמר אז נשיא ארה״ב. "כל עוד אני חושב שיש הסכם באופק, אני לא רוצה שהם (הישראלים) ייכנסו לפעולה, כי אני חושב שזה עלול לחבל בו – אולי אפילו לעזור לו, אבל זה גם עלול לפוצץ אותו".

כזכור, אמש דווח כי 8 מטוסי תדלוק אווירי תועדו נעים אל עבר הוואי, תחנה שהייתה קריטית בזמן ביצוע מבצע ״פטיש חצות״ של צבא ארה״ב נגד אתרי הגרעין באיראן. במקביל על פי הדיווחים, שלוש משחתות אמריקאיות נפרסו במזרח התיכון.

משרדי חוץ של מספר מדינות, ביניהם פולין, איטליה וגרמניה, קראו לאזרחיהם שנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי. במקביל דווח באתר פוליטיקו כי בריטניה סוגרת זמנית את השגרירות בטהרן.

גורמים אירופאים רשמיים מסרו הערב לסוכנות רויטרס כי לפי הערכתם, ארצות הברית עשויה לבצע בתקופה הקרובה תקיפה צבאית באיראן, ואחד מהם ציין כי הדבר עלול להתרחש כבר ב‑24 השעות הקרובות.