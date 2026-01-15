גורמים בכירים בהנהגת איראן העבירו בשבועיים האחרונים סכומי עתק הנאמדים במיליארד וחצי דולר לחשבונות נאמנות בדובאי, כך לפי דברים שאמר מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט.

על פי דיווחים, הכספים הועברו באמצעות מטבעות דיגיטליים כדי לעקוף את מגבלות המערכת הבנקאית. בין המעורבים בהעברות הכספים נמצא מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון, אשר נטען כי העביר לבדו סכום של כ-328 מיליון דולר ליעד זה.

שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אישר אתמול כי הממשל האמריקני מזהה זינוק חד בבריחת הון מצד האליטה השלטונית בטהרן. "בתור מי שאחראי על אכיפת הסנקציות, אנחנו רואים כעת את העכברושים נמלטים מהספינה.

אנו מזהים מיליוני ועשרות מיליוני דולרים שמועברים או מוברחים אל מחוץ למדינה על ידי ההנהגה האיראנית", דברי בסנט.

לדבריו, הכספים זורמים לבנקים ולמוסדות פיננסיים ברחבי העולם כחלק מניסיון נטישה של הבכירים.

בסנט הבהיר כי משרד האוצר מתכוון לפעול לאיתור והחרמת הכספים הללו. "מה שאנחנו עושים במשרד האוצר הוא לעקוב אחר הכסף, בין אם דרך המערכת הבנקאית ובין אם דרך נכסים דיגיטליים. אנו נתחקה אחר הנכסים הללו והם לא יוכלו לשמור עליהם", הצהיר שר האוצר.

השימוש במטבעות דיגיטליים ובמערכות פיננסיות חלופיות הפך לכלי מרכזי עבור המשטר האיראני בניסיון לעקוף את חניקת המערכת הבנקאית הרשמית.

המנוסה הכלכלית של צמרת המשטר מתרחשת על רקע המחאה ההיסטורית המתרחשת בימים אלו באיראן, מחשש שהמחאה תצליח להביא להפלת המשטר.

לצד המחאות הפנימיות, איומיו של הנשיא טראמפ לבצע תקיפות צבאיות נגד יעדים באיראן מגבירים את חוסר הוודאות בקרב ההנהגה המקומית לגבי עתיד המשטר.