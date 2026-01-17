נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על שורה של מדינות אירופיות, אם דנמרק לא תסכים למה שכינה “רכישה מלאה ומוחלטת” של גרינלנד על ידי ארצות הברית.

את הדברים פרסם טראמפ בפוסט ארוך ברשת החברתית שבבעלותו, שבו טען כי ארצות הברית סבסדה במשך עשרות שנים את דנמרק ומדינות האיחוד האירופי בכך שלא הטילה עליהן מכסים והעניקה להן, לדבריו, הגנה ביטחונית מקסימלית.

לדברי טראמפ, הסוגיה אינה כלכלית בלבד אלא נוגעת לביטחון הלאומי של ארצות הברית ולביטחון העולמי. הוא טען כי סין ורוסיה מביעות עניין גובר בגרינלנד וכי לדנמרק אין יכולת אמיתית להגן על האי. טראמפ הוסיף כי רק ארצות הברית מסוגלת להבטיח שגרינלנד לא תיפול לידי גורמים עוינים, והדגיש כי מדובר בשטח בעל חשיבות אסטרטגית עליונה.

בהודעתו ציין טראמפ כי אם לא יושג הסכם, כל המדינות שציין ובהן דנמרק, נורווגיה, שבדיה, צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד ופינלנד יחויבו במכס של 10% על כל סחורה שתישלח לארצות הברית. לדבריו, החל מ־1 ביוני 2026 יועלה שיעור המכס ל־25%, והוא יישאר בתוקף עד להשגת הסכם על רכישת גרינלנד.

הנשיא קשר את המהלך גם לפיתוח מערכות נשק מתקדמות ולפרויקט “כיפת הזהב”, שלדבריו מושקעים בו מאות מיליארדי דולרים, וטען כי המערכת לא תוכל לפעול ביעילות מלאה ללא שליטה אמריקנית בגרינלנד. הוא ציין כי ארצות הברית פתוחה למשא ומתן מיידי עם דנמרק ועם מדינות נוספות, והודה להן על תשומת הלב לנושא.

הדברים עוררו תגובות חריפות באירופה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי המכסים שעליהם הכריז טראמפ אינם מקובלים ואין להם מקום בהקשר הנוכחי. לדבריו, אירופה תגיב בצורה מתואמת ומאוחדת. הוא הבהיר כי איומים או ניסיונות הפחדה לא ישפיעו על עמדת מדינות אירופה, לא בכל הנוגע לאוקראינה ולא בסוגיית גרינלנד.