"הנשיא דונלד טראמפ עשוי לנסות לחסל את עלי חמינאי כבר השבוע"

שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, דן שפירו, העריך הלילה (בין שבת לראשון) כי הנשיא דונלד טראמפ עלול לצאת למבצע דרמטי באיראן, מבצע הכולל את חיסול המנהיג העליון, עלי חמינאי, עוד בשבוע הקרוב.

לדברי שפירו: "הערותיו של טראמפ על הצורך במנהיגות חדשה באיראן, וההתגרות חסרת המחשבה של חמינאי בטראמפ ברשת X, גורמות לי להאמין שטראמפ ינסה לחסל את המנהיג העליון כבר השבוע".

שפירו נימק: "בקרוב תהיה קבוצת תקיפה של נושאות מטוסים אמריקאיות במזרח התיכון, מה שיקל על ארה"ב לבצע תקיפות נרחבות באיראן ולהיות מוכנה להתגונן מפני תקיפות תגובה איראניות".

שפירו הוסיף וטען כי חיסול חמינאי: "בשילוב עם תקיפות על נקודות הפיקוד והשליטה של ​​משמרות המהפכה והבסיג', יאפשר לטראמפ לומר שהוא שומר אמונים למפגינים האיראנים שעודד, ולמלא את איומו לגרום למשטר לשלם על הטבח בהם".

עם זאת, השגריר לשעבר הדגיש: "אבל זו דרך ארוכה מהשגת שינוי משטר באיראן. חיסולו של חמינאי, אם יתרחש, ככל הנראה יביא בתחילה להשתלטות משמרות המהפכה, ולמשטר תוקפני ומדכא שעדיין יתרחש.

"שינוי המשטר, כאשר יתרחש, יבוצע על ידי העם האיראני. תמיכה בהם במסע שלהם לחופש תדרוש מיקוד מתמשך. זה לא יושג במכה חד פעמית".