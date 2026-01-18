התקיפה בדרך? מטוסי קרב נעים למזרח התיכון - וזו רק ההתחלה 

ברקע האפשרות לתקיפה אמריקאית באיראן, מקורות מודיעין גלויים מצביעים על 4 מטוסי תדלוק ו-12 מטוסי קרב מסוג F-15 של צבא ארה"ב שעושים את דרכם למזרח התיכון.

במקביל, נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן צפויה להגיע לאזור הים הערבי ב-23 לינואר, בהנחה שתשמור על מהירות השיט הנוכחית שלה.

על פי דיווח ברשת ABC, הפנטגון צפוי לשלוח בימים הקרובים נכסים צבאיים נוספים למזרח התיכון. גורמים רשמיים מציינים כי באזור פועלות שש ספינות של חיל הים האמריקאי, ובהן שלוש משחתות טילים.

בינתיים, הצעדים הבאים של ארה"ב נמצאים בסימן שאלה. הנשיא דונלד טראמפ איים בתחילת השבוע שוב ושוב בהתערבות צבאית, אמר ביום שלישי כי "העזרה בדרך" - אבל למחרת שינה כיוון, ואמר שנמסר לו שההרג נפסק.

"ההחלטה הטובה ביותר שהם קיבלו הייתה לא להוציא להורג בתלייה יותר מ-800 בני אדם", אמר נשיא ארצות הברית אתמול, כאשר נשאל על מבצע צבאי אמריקני באיראן.

מאוחר יותר דווח ב'וושינגטון פוסט' כי יועציו הקרובים של טראמפ היו בטוחים כי יורה על תקיפה באיראן ביום רביעי האחרון - בשיא המתיחות בין ארה"ב לבין משטר האייתוללות - אך הודעה שקיבל הנשיא משליחו סטיב וויטקוף על אודות עצירת ההוצאות להורג של כ-800 בני אדם ברפובליקה האיסלאמית גרמה לו להשהות את ההחלטה.