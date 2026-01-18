כיכר השבת
מוכנות מלאה

התקיפה בדרך? מטוסי קרב נעים למזרח התיכון - וזו רק ההתחלה 

ברקע האפשרות לתקיפה אמריקאית באיראן, 4 מטוסי תדלוק ו-12 מטוסי קרב מסוג F-15 של צבא ארה"ב עושים את דרכם למזרח התיכון | הפנטגון צפוי לשלוח בימים הקרובים נכסים צבאיים נוספים לאזור (בעולם)

2תגובות
מטוסי F-15 (צילום: שאטרסטוק)

ברקע האפשרות לתקיפה אמריקאית ב, מקורות מודיעין גלויים מצביעים על 4 מטוסי תדלוק ו-12 מטוסי קרב מסוג F-15 של צבא ארה"ב שעושים את דרכם למזרח התיכון.

במקביל, נושאת המטוסים האמריקאית אברהם לינקולן צפויה להגיע לאזור הים הערבי ב-23 לינואר, בהנחה שתשמור על מהירות השיט הנוכחית שלה.

על פי דיווח ברשת ABC, הפנטגון צפוי לשלוח בימים הקרובים נכסים צבאיים נוספים למזרח התיכון. גורמים רשמיים מציינים כי באזור פועלות שש ספינות של חיל הים האמריקאי, ובהן שלוש משחתות טילים.

בינתיים, הצעדים הבאים של ארה"ב נמצאים בסימן שאלה. הנשיא איים בתחילת השבוע שוב ושוב בהתערבות צבאית, אמר ביום שלישי כי "העזרה בדרך" - אבל למחרת שינה כיוון, ואמר שנמסר לו שההרג נפסק.

"ההחלטה הטובה ביותר שהם קיבלו הייתה לא להוציא להורג בתלייה יותר מ-800 בני אדם", אמר נשיא ארצות הברית אתמול, כאשר נשאל על מבצע צבאי אמריקני באיראן.

מאוחר יותר דווח ב'וושינגטון פוסט' כי יועציו הקרובים של טראמפ היו בטוחים כי יורה על תקיפה באיראן ביום רביעי האחרון - בשיא המתיחות בין ארה"ב לבין משטר האייתוללות - אך הודעה שקיבל הנשיא משליחו סטיב וויטקוף על אודות עצירת ההוצאות להורג של כ-800 בני אדם ברפובליקה האיסלאמית גרמה לו להשהות את ההחלטה.

0 תגובות

2
יאללה רוצים רק להפחידד תרגיעוו סתם מנסים להפחיד הכל סתם חרטות מה שצריך זה רק להאמין באמונה שלמה אתם כבר מפחדים מהחמינאי הזה לא מהקב"ה אפשר לחשוב מהוא האגוז המסכן הזה תתעוררו
שירה✌🏻
1
מדינה שלמה רעדה מההגוז הזה ....איראן זה לא לבנון יש שם 100 מיליון מוסלמים צמאים לדם יהודי ואמונה בה' תמיד יש אחרת לא היינו קימים
שינדלר

פנו אלינו

