כיכר השבת
"אינה מקום בטוח ליהודים"

דיווח: ממשל טראמפ בוחן מתן מקלט ליהודי בריטניה בשל הזינוק באנטישמיות בממלכה

ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דן באפשרות להציע מקלט ליהודי בריטניה, כך דווח בבריטניה | עורך הדין האישי של טראמפ, סיפר כי הוא מנהל מגעים עם מחלקת המדינה במטרה לספק מקלט מדיני ליהודים שרוצים להימלט מהאנטישמיות בבריטניה | הוא טען כי בריטניה "כבר אינה מקום בטוח עבור יהודים", וכי הוא "אינו רואה עתיד" עבור יהודים בבריטניה (בעולם)

אילוסטרציה (שאטרסטוק)

על רקע חשש גובר לביטחונם נוכח גל האנטישמיות בממלכה המאוחדת, ושרשרת הפיגועים במדינה והמחאות האנטישמיות הפרו פלסטיניות, ממשל דן באפשרות להציע מקלט מדיני ליהודי בריטניה, מתוך חשש כי בריטניה "כבר אינה מקום בטוח עבור יהודים".

לפי הדיווח הערב ב"טלגרף" הבריטי, רוברט גארסון עורך דינו האישי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי קיים שיחות עם מחלקת המדינה האמריקנית בנוגע לאפשרות להעניק הגנה ומקלט ליהודים בריטים המבקשים להימלט מאנטישמיות. גארסון, יליד מנצ'סטר, צוטט כאומר כי בריטניה היא כיום "אינה מקום בטוח ליהודים".

לדבריו, מתקפת הטרור האיסלאמיסטית על בית כנסת במנצ'סטר, לצד גילויי האנטישמיות הנרחבים מאז מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר, הובילו אותו למסקנה כי יש לשקול הצעת מקלט ליהודי בריטניה בארצות הברית. 

בריאיון לטלגרף אמר גארסון כי הוא רואה "אין עתיד" ליהודים בבריטניה, והטיל אחריות משמעותית על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שלטענתו אפשר לאנטישמיות לשגשג.

עוד דווח כי גארסון העלה את הרעיון של הפיכת ארצות הברית ל"מקלט בטוח" עבור יהודי בריטניה בפני הממונה על המאבק באנטישמיות בממשל טראמפ. זאת במסגרת תפקידו כחבר מועצת מוזיאון השואה של ארצות הברית. טראמפ מינה את גארסון למועצה במאי האחרון, לאחר שהדיח חברים שמונו בתקופת נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר