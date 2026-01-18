על רקע חשש גובר לביטחונם נוכח גל האנטישמיות בממלכה המאוחדת, ושרשרת הפיגועים במדינה והמחאות האנטישמיות הפרו פלסטיניות, ממשל טראמפ דן באפשרות להציע מקלט מדיני ליהודי בריטניה, מתוך חשש כי בריטניה "כבר אינה מקום בטוח עבור יהודים".

לפי הדיווח הערב ב"טלגרף" הבריטי, רוברט גארסון עורך דינו האישי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי קיים שיחות עם מחלקת המדינה האמריקנית בנוגע לאפשרות להעניק הגנה ומקלט ליהודים בריטים המבקשים להימלט מאנטישמיות. גארסון, יליד מנצ'סטר, צוטט כאומר כי בריטניה היא כיום "אינה מקום בטוח ליהודים".

לדבריו, מתקפת הטרור האיסלאמיסטית על בית כנסת במנצ'סטר, לצד גילויי האנטישמיות הנרחבים מאז מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר, הובילו אותו למסקנה כי יש לשקול הצעת מקלט ליהודי בריטניה בארצות הברית.

בריאיון לטלגרף אמר גארסון כי הוא רואה "אין עתיד" ליהודים בבריטניה, והטיל אחריות משמעותית על ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שלטענתו אפשר לאנטישמיות לשגשג.

עוד דווח כי גארסון העלה את הרעיון של הפיכת ארצות הברית ל"מקלט בטוח" עבור יהודי בריטניה בפני הממונה על המאבק באנטישמיות בממשל טראמפ. זאת במסגרת תפקידו כחבר מועצת מוזיאון השואה של ארצות הברית. טראמפ מינה את גארסון למועצה במאי האחרון, לאחר שהדיח חברים שמונו בתקופת נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן.