מושל פנסילבניה, ג'וש שפירו, חושף בספר זיכרונות חדש פרטים חסרי תקדים על הליך הבדיקה שעבר כמועמד לתפקיד סגן הנשיא במטה של קמלה האריס בשנת 2024.

בספרו "במקום בו אנו שומרים את האור", שפרקים ממנו הגיעו לידי הניו יורק טיימס, מתאר המושל היהודי שפירו התנהלות שחצתה את גבולות המקצועיות וכללה שאלות פוגעניות בנוגע לזיקתו לישראל וליהדותו, בעלות ריח חריף של אנטישמיות.

​במרכז החשיפה מתאר שפירו רגע שבו נשאל על ידי דנה רימוס, לשעבר יועצת הבית הלבן, שאלות ישירות על נאמנותו למדינה.

לפי עדותו, הוא נשאל "האם היית סוכן כפול של ישראל?". שפירו כתב כי הגיב באי אמון והבהיר כי השאלה "פוגענית", אך נענה כי "ובכן, אנחנו חייבים לשאול".

מיד לאחר מכן הוסיפה רימוס ושאלה: "האם אי פעם תקשרת עם סוכן סמוי של ישראל?" שפירו השיב בציניות: "אם הם היו סמויים, איך לכל הרוחות הייתי אמור לדעת?"

המושל ציין כי למרות שרימוס רק ביצעה את תפקידה, עצם הצגת השאלות "אמרה הרבה על חלק מהאנשים סביב סגנית הנשיא".

​המתח בין שפירו לצוות של האריס החריף סביב המתיחות בקמפוסים בארצות הברית על רקע המלחמה בעזה.

שפירו, שהיה מבקר חריף של גילויי האנטישמיות באוניברסיטאות, כותב כי האריס שאלה אותו במישרין אם "יהיה מוכן להתנצל על ההצהרות שמסרתי, במיוחד בנוגע למה שראיתי שקורה באוניברסיטת פנסילבניה".

שפירו סירב לדרישה והבהיר: "אני מאמין בחופש הביטוי, ואגן עליו בכל מה שיש לי. מרבית הדיבור בקמפוס, אפילו כזה שלא הסכמתי איתו, היה שליו ומוגן חוקתית. אבל חלקו לא היה שליו".

לדבריו, הוא תהה במהלך הבדיקות "האם השאלות הללו מוצגות רק לי – הבחור היהודי היחיד במרוץ – או שכל מי שלא החזיק בתפקיד פדרלי נחקר על ישראל באותה דרך".

​הספר שופך אור גם על חוסר ההתאמה האישי בין השניים. שפירו מציין כי האריס הבהירה לו שראש המטה שלה הוא שיעביר לו הנחיות, והתלוננה בפניו על הקשיים בתפקיד סגנית הנשיא, כולל העובדה ש"אין לסגן הנשיא שירותים פרטיים במשרד" ועל כך שקשה לה "לא להשמיע קול בתהליכי קבלת החלטות".

שפירו כותב כי כאשר הסביר לה שבמקרה של חילוקי דעות הוא מצפה להשמיע את עמדתו לפני שתתקבל החלטה, "היא הייתה ברורה כקריסטל שזה לא מה שהיא מחפשת".

​בנוגע לסיום המרוץ, שפירו טוען כי הוא זה שהחליט בסופו של דבר להסיר את מועמדותו. עם זאת, כאשר ביקש לשוחח עם האריס כדי לעדכן אותה, נאמר לו כי "סגנית הנשיא לא תטפל טוב בחדשות רעות ושלא כדאי לי לדחוף לכך".

בספר מתוארת גם פגישה עם רימוס בדירתו של התובע הכללי לשעבר אריק הולדר, שם הועלו נושאים אישיים שנותרו צרובים בזיכרונו.

רימוס העירה על מצבה הכלכלי של משפחתו וציינה כי רעייתו, לורי שפירו, "תצטרך לקבל את כל הבגדים החדשים ולשלם לאנשים שיעשו לה שיער ואיפור". שפירו כתב כי ההערות הללו הותירו אותו "פעור פה מעט".

​החשיפות הנוכחיות מהוות תשובה לספרה של האריס "107 ימים", בו טענה כי חששה ששפירו לא יסתפק בתפקיד מספר שתיים. על טענותיה המוקדמות של האריס לפיהן הוא כבר החל לתכנן את עיצוב המעון הרשמי, הגיב שפירו בעבר כי "הדיווחים שלה הם פשוט שקרים בוטים". דוברו של שפירו מסר בתגובה לפרסומים כי הבחירות הן רק חלק קטן מסיפורו הרחב של המושל, העוסק באמונתו, משפחתו והשירות הציבורי למען תושבי פנסילבניה.

אהרון קייאק, בכיר בממשל ביידן ויהודי בעצמו הגיב לספרו של שפירו: "מה שמושל פנסילבניה ג'וש שפירו כתב - שהוא נשאל אם היה סוכן כפול של המדינה היהודית היחידה בעולם - זו שאלה אנטישמית. למרבה הצער, זו לא הפעם הראשונה שממשלת ארצות הברית או קמפיין נשיאותי מיישמים סטנדרט כפול כלפי יהודים אמריקאים בתהליך הבדיקה (vetting) למגוון רחב של תפקידים רשמיים. במהלך תהליך הבדיקה שלי, נשאלתי שאלות במסגרת מסווגת שלא נשאלו עמיתיי המינויים הפוליטיים הלא-יהודים."