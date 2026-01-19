כיכר השבת
"איש השלום" לעזה שהוזמן למועצת האישית של טראמפ: נשיא רוסיה פוטין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקים בימים אלו את מועצת השלום האישית שלו, בה יעמוד לכל ימי חייו | תפקידה של מועצת השלום יהיה לפתור סכסוכים גלובליים - כאשר בתחילה תתמקד בעזה | לפי דיווח שפורסם הבוקר, אחד המוזמנים למועצת החדשה הוא נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (חדשות) 

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (שאטרסטוק)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוזמן על ידי לכהן כחבר ב'מועצת השלום', כך אמר היום הקרמלין.

הקרמלין הודיע כי ישקול את הזמנתו של הנשיא טראמפ, ששיגר לכשישים מדינות בסך הכל את ההזמנה הנשיאותית, בהן גם ישראל בראשות נתניהו.

"אנחנו מנסים לברר את פרטי ההצעה עם ארה"ב", מסרה רוסיה.

תפקידה הראשוני של מועצת השלום החדשה תהיה לפקח על שיקום הרצועה, בתום שנתיים של מלחמה היסטורית.

גם בריטניה אמרה כי היא קיבלה הזמנה מנשיא ארה"ב, והוסיפה כי היא שוקלת את ההזמנה. לפי דיווח אמש ב'רויטרס', המדינות שיהיו חברות יוחלפו בכל שלוש שנים, וכדי לקבל חברות קבועה במועצה ייאלצו לשלם מיליארד דולר.

עד כה, רק הונגריה וקזחסטאן הודיעו באופן חד משמעי כי יצטרפו למועצת החדשה של טראמפ.

קיים "חשש" כי טראמפ מנסה למעשה להחליף את האו"ם, דבר שנרמז גם באחת מהודעותיו של טראמפ בנושא 'מועצת השלום'.

"שלום בר-קיימא דורש שיקול דעת פרגמטי, פתרונות הגיוניים ואומץ לסטות מגישות ומוסדות שנכשלו לעתים קרובות מדי". היה "צורך בגוף בינלאומי זריז ויעיל יותר לבניית שלום", נכתב במסמך מטעם הבית הלבן.

1
נראה שטראמפ עבר לתסמונת ביידן.
ביתרי

