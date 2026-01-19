נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הוזמן על ידי טראמפ לכהן כחבר ב'מועצת השלום', כך אמר היום הקרמלין.

הקרמלין הודיע כי ישקול את הזמנתו של הנשיא טראמפ, ששיגר לכשישים מדינות בסך הכל את ההזמנה הנשיאותית, בהן גם ישראל בראשות נתניהו.

"אנחנו מנסים לברר את פרטי ההצעה עם ארה"ב", מסרה רוסיה.

תפקידה הראשוני של מועצת השלום החדשה תהיה לפקח על שיקום הרצועה, בתום שנתיים של מלחמה היסטורית.

גם בריטניה אמרה כי היא קיבלה הזמנה מנשיא ארה"ב, והוסיפה כי היא שוקלת את ההזמנה. לפי דיווח אמש ב'רויטרס', המדינות שיהיו חברות יוחלפו בכל שלוש שנים, וכדי לקבל חברות קבועה במועצה ייאלצו לשלם מיליארד דולר.

עד כה, רק הונגריה וקזחסטאן הודיעו באופן חד משמעי כי יצטרפו למועצת החדשה של טראמפ.

קיים "חשש" כי טראמפ מנסה למעשה להחליף את האו"ם, דבר שנרמז גם באחת מהודעותיו של טראמפ בנושא 'מועצת השלום'.

"שלום בר-קיימא דורש שיקול דעת פרגמטי, פתרונות הגיוניים ואומץ לסטות מגישות ומוסדות שנכשלו לעתים קרובות מדי". היה "צורך בגוף בינלאומי זריז ויעיל יותר לבניית שלום", נכתב במסמך מטעם הבית הלבן.