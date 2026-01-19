כיכר השבת
"ברקים ורעמים"

דיווח: פיצוץ אדיר בבסיס חיל האוויר האיראני | כך הסבירו את זה במשטר

ערוצים איראנים מדווחים על פיצוץ אדיר שנשמע מאזור בסיס חיל האוויר האיראני בצפון מערב איראן | הפיצוץ היה כה חזק עד אשר אחראי ניהול המשברים של מחוז אזרביג'אן ראה צורך להתייחס לעניין (בעולם)

בסיס חיל אוויר האיראני בהמדאן, אילוסטרציה (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

ברקע השקט היחסי ב לאחר שהמשטר עצר באלימות את המחאות, ערוצים איראנים המזוהים עם האופוזיציה האיראנית מדווחים על פיצוץ אדיר שנשמע מאזור בסיס חיל האוויר האיראני בתבריז שבצפון מערב איראן.

על פי הדיווחים, הפיצוץ היה כה חזק עד אשר אחראי ניהול המשברים של מחוז אזרביג'אן ראה צורך להתייחס לעניין, ודיווח דרך סוכנות הידיעות פארס שמדובר ב"ברקים ורעמים".

נציין כי בימים האחרונים הגיעו דיווחים באיראן על קבוצות אופוזיציה חמושות שצצו בגבולות המדינה, ומתכוננות לקריסה אפשרית של הדיקטטורה האסלאמית.

המסר של קבוצות האופוזיציה שפורסם ברשתות החברתיות היה: "כוחות ההתנגדות הכורדית אומרים שהמחאות הארציות נתנו להם משהו שהמשטר חושש ממנו ביותר: תקווה. תקווה שהעם האיראני יוכל סוף סוף להשתחרר. לוחמים אלה אומרים שההפגנות שהשתוללו בתוך איראן מוכיחות שהמשטר כבר אינו בלתי ניתן לגעת - וכי תחת לחץ בינלאומי, אחיזתו עלולה סוף סוף להישבר".

