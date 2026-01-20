יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון של איראן ומהדמויות הבולטות באופוזיציה האיראנית, שנתפס במחאה האחרונה כאלטרנטיבה אפשרית לשלטון, ולפחות רואה בעצמו מנהיג איראן - פנה הבוקר (שלישי) לציבור האיראני בסרטון וידאו ותקף בחריפות רבה את המנהיג העליון חמינאי.

"הנאום שלי מופנה אל עלי ח’אמנאי, מנהיג משטר הכיבוש של איראן", הוא פתח: "אתה פושע אנטי־איראני. אין לך לא כבוד ולא אנושיות. ידיך מוכתמות בדם עשרות אלפי איראנים – בדם ילדים, צעירים וחפים מפשע. אתה, משטרך וכל שכירי החרב שלך, תיתנו את הדין על כל טיפת דם ששפכתם, ללא יוצא מן הכלל. אנחנו לא סולחים, לא שוכחים ולא נסוגים.

"כפי שפושעי הנאצים נשפטו ונענשו בנירנברג, כך גם אתה ושותפיך תישפטו ותיענשו בבית הדין של העם האיראני. סופך הוא חרפה וקלון נצחי. שום פשע לא יישאר ללא מענה. שמך נרשם – יחד עם כל המפקדים, המבצעים והשותפים שלך. אין דרך מילוט, ולא יהיה לכם מקום להסתתר. רוצחי העם האיראני לא ייהנו משום חסינות".

הוא הוסיף ופנה לציבור: "ואתם, העם הגדול של איראן – ילדיי האמיצים, אחיותיי ואחיי האבלים אך האיתנים – אתם לא לבד. עמידתכם שינתה את ההיסטוריה. אתם עומדים בחזית החירות, ואנחנו קרובים מאי פעם לסופו של המשטר הזה. המשטר נסדק, כוחו נשחק, ונפילתו החלה.

"האמינו בעצמכם, באחדותכם, באומץ שלכם ובגדולתכם. המשטר הזה כבר אינו יכול להשתיק את עמנו הער והקם, ואינו יכול עוד לשלוט בפחד על איראן. המשטר הזה מפחד מכם ומכוחכם. לא נאפשר לאבל שלנו להפוך לייאוש".

עוד הוסיף: "בני עמי, האבל על אובדן טובי בניה של איראן כבד, אך אנו נהפוך את האבל הזה לזעם מודע ולרצון בלתי־מנוצח נגד ח’אמנאי וכל סוכניו מבית ומחוץ. היו מוכנים – רגע החזרה לרחובות יגיע: רחב יותר, חזק יותר ונחוש יותר מאי פעם; לכיבוש טהרן ולהשבת איראן.

המשך המאבק הזה עד לניצחון הסופי אינו רק חובה לאומית, אלא ברית עם חללי דרך החירות ועם דמם הטהור. שמם לא יישכח – לא בהיסטוריה, לא בזיכרון הלאומי ולא בליבנו. היום ההוא אינו רחוק; היום שבו נחגוג יחד את השבת איראן, ובגאווה נאמר: עמדנו, נלחמנו וניצחנו. תחי איראן!"