הציבור באיראן מצפה להתערבות מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך הצהיר בכיר במשרד הפנים האיראני שערק מתפקידו והצטרף למחאות נגד השלטון.

בתיעוד שהעביר לרשת "איראן אינטרנשיונל", הזהיר הגורם כי אם הממשל האמריקני לא יפעל, הדבר יוביל לאכזבה קשה בקרב האזרחים. לדבריו, "אנשים מחכים לטראמפ, ואם הוא לא יעשה דבר, תתעורר שנאה נרחבת כלפיו בקרב האיראנים".

העריק תיאר מציאות קשה ברחובות איראן, הכוללת שימוש בנשק חם מצד כוחות הביטחון נגד אזרחים שאינם חמושים, גם בימים אלו.

הוא ציין כי המשטר מפעיל יחידות אופנועים ורכבים משוריינים במחוזות רבים, המצויים תחת מגבלות תנועה מחמירות הדומות למשטר צבאי. לטענתו, "הרפובליקה האסלאמית היא חסרת רחמים ותעשה הכל", והוסיף כי כוחות הביטחון מכוונים בכוונה תחילה אש חיה לעבר המפגינים.

ההחלטה לנטוש את המשרה הממשלתית הגיעה לאחר קריאה של יורש העצר הגולה, רזה פהלווי. הבכיר, שזהותו נשמרת חסויה בשל סכנה לחייו, העיד כי המחאות שהתקיימו ב-8 וב-9 בינואר היו בהיקף חסר תקדים בתולדות המדינה. לדבריו, עוצמת ההתקוממות היא שהובילה את השלטונות להשבית את רשת האינטרנט בניסיון למנוע זליגת תמונות וסרטונים מהמתרחש במדינה. "אנשים עשו כל שביכולתם והבהירו את דרישותיהם", אמר.

דרישות אלו מגיעות על רקע הצהרות קודמות של הנשיא טראמפ, שהזהיר את טהראן כי ארצות הברית תגיב אם יבוצע ירי לעבר מפגינים. בראיונות אחרונים התבטא טראמפ בחריפות נגד המנהיג העליון עלי חמינאי וכינה אותו "אדם חולה", תוך שהוא רומז על הצורך בשינוי ההנהגה במדינה.