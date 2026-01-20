הנשיא טראמפ בנאומו: "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא רן גואילי"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קיים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים בה סיכם את שנתו הראשונה בתפקיד. בדבריו אמר טראמפ כי ארה"ב החזירה את מרבית החטופים, והוסיף: "נותר עוד אחד - אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איפה הוא", בהתייחסו לחלל-חטוף האחרון רן גואילי.

בדבריו טען כי סיים מלחמות ברחבי העולם, החזיר חטופים חיים וחללים, וחזר והדגיש את חלקו במבצעי תקיפה נגד איראן. לטענתו, מבצע "פטיש חצות" היה זה שסגר את מבצע "עם כלביא", והוא התגאה בתקיפות מטוסי ה-B2 ובמה שכינה השמדת מתקני הגרעין האיראניים. במהלך דבריו תקף טראמפ את רשת CNN, והאשים אותה ב"פייק ניוז" לאחר שדיווחה כי המתקנים לא הושמדו עד תום.

בהמשך התייחס גם להקמת מועצת השלום לעזה ותקף את האו"ם: "יצרנו את מועצת השלום, חבל שהאו"ם לא עוזר יותר בנושא הזה". טראמפ נשאל האם ירצה שמועצת השלום תחליף את האו"ם, לטענתו, "אני מאמין שצריך לתת להמשיך כי הפוטנציאל גדול. אני מחבב אותם, אבל הם היו צריכים לעזור יותר בהשגת שלום".

טראמפ נשאל על אפשרות של תקיפה באיראן, והשיב: "הם רצו לתלות יותר מ-800 בני אדם, והם לא עשו את זה בגללנו". הוא לא שלל תקיפה עתידית - אבל גם לא איים מפורשות: "אני לא יכול לומר לך מה יהיה בעתיד. נחכה לראות מה קורה שם".

משפחתו של רן, איציק וטליק גואילי מסרו בתגובה לדברי טראמפ: "דבריו של טראמפ מוכיחים את מה שאנחנו אומרים כבר 3 חודשים - חמאס יודע היטב היכן נמצא הבן שלנו ומפר ביודעין ובמכוון את מתווה הנשיא טראמפ ואת ההסכם להשבת כל החטופים".

במשפחה הוסיפו: "כעת, על ממשלת ישראל והממשל האמריקני מוטלת האחריות להפעיל את כל כובד משקלם ולוודא שחמאס ממלא את חלקו בהסכם או שיוטלו עליו סנקציות".

דובר חמאס חאזם קאסם מסר בתגובה לאל-ג'זירה: "סיפקנו את כל המידע שיש לנו לגבי רן גויאלי. התנהלנו בחיוב לגבי מאמצי החיפוש אחריו. ישראל עיכבה שוב ושוב את מאמצי החיפוש באזורים שמעבר לקו הצהוב".

"אנחנו מעדכנים את המתווכות ישירות במאמצים להגיע אליו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם המתווכות והערבות להסכם בכל מאמץ שיביא למציאת הגופה, אלא שישראל מנצלת את אי איתורה כדי להתחמק מהתחייבויות של השלב הראשון" מסר.