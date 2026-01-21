סופת ענק הכתה ביומיים האחרונים במלטה, כאשר גלי ענק שטפו את ערי החוף ותועדו מנפצים בתי עסק רוחות בעוצמה של מעל 100 קמ"ש.

לפי הדיווחים מהאי, הרוחות גרמו לנזקים כבדים לתשתיות ולרכוש ברחבי האי; לא דווח על נפגעים בנפש.

סופת "הארי" הכתה ביומיים האחרונים באיי מלטה ולוותה ברוחות עזות שהגיעו למהירות של 103 קילומטרים בשעה. הסופה הביאה עמה תיעודים יוצאי דופן מאזורי החוף, שם תועדו גלי ענק המתנפצים אל תוך כבישים ובתי עסק. באחד התיעודים ממצלמות אבטחה נראו הגלים כשהם מנפצים דלתות זכוכית ועוקרים אותן מציריהן במסעדה מקומית, בעוד עובדים נמלטים ברגע האחרון מפגיעה.

באזור מרססקלה ומרסשלוק נרשמו נזקים כבדים במיוחד כאשר מי ים סחפו פסולת בנייה לתוך מבנים וגרמו להצפות נרחבות. דייגים דיווחו על סירות קטנות שנסחפו מהים אל מרכז הכביש, ובמקרה אחד התרסקה סירת מפרש אל החוף בבירזבוג'ה. שר הפנים, ביירון קמילרי, התייחס לאירועים בפרלמנט וציין כי "הסופה הארי חבטה באיי מלטה עם רוחות שהגיעו לדרגה 9". למרות מאות קריאות לעזרה לכוחות ההצלה, לא דווח על הרוגים או על פציעות משמעותיות.

מעבר לנזקי החוף, הסופה פגעה קשות במגזר החקלאי, כאשר חממות רבות נהרסו והסבו למגדלים הפסדים בשווי אלפי אירו.

צפו בתיעודים יוצאי הדופן.