ועדת הפיקוח של בית הנבחרים האמריקאי הצביעה ברוב קולות לקדם המלצה להעמדתם של הנשיא לשעבר ביל קלינטון ומזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון להצבעה במליאת הקונגרס בגין ביזיון הקונגרס, לאחר שלא התייצבו למסור עדות בהתאם לצווים שהוצאו להם במסגרת בדיקת קשריהם לעבריין ג’פרי אפשטיין.

ההצבעה התקיימה לאחר שהשניים לא הופיעו לדיונים שנקבעו מוקדם יותר החודש.

הוועדה אישרה את ההמלצה נגד ביל קלינטון ברוב של 34 תומכים מול 8 מתנגדים, ואת ההמלצה נגד הילרי קלינטון ברוב של 28 מול 15. מספר חברי קונגרס דמוקרטים הצטרפו לרפובליקנים בהצבעות, בהם גם חברים המזוהים עם האגף הפרוגרסיבי במפלגה.

יו”ר הוועדה, ג’יימס קומר, אמר כי צווי זימון אינם המלצה אלא חובה חוקית, וכי הקלינטונים היו מחויבים להתייצב. לדבריו, סירובם פוגע בעבודת הפיקוח של הקונגרס. עורכי דינם של הקלינטונים טענו מנגד כי הצווים אינם תקפים משפטית, והציעו ראיון פרטי ללא תיעוד רשמי – הצעה שנדחתה על ידי הוועדה.

אם מליאת בית הנבחרים תאשר את ההמלצות, ההחלטה האם להגיש כתבי אישום תעבור לידי משרד המשפטים. הרשעה בביזיון הקונגרס עלולה לשאת קנס של עד 100 אלף דולר ועונש מאסר של עד שנה. הצבעה במליאה צפויה לקרות בחודש פברואר.