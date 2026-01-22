המלחמה ברצועת עזה הסתיימה וכעת על הקהילה הבינלאומית להתמקד באכיפת פירוז חמאס מנשקו ובשיקום כלכלי של האזור, כך הצהיר ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ, במהלך הכינוס הראשון של "מועצת השלום של טראמפ" שנערך בוועידה הכלכלית בדאבוס.

קושנר חשף כי השלב המבצעי הנוכחי מתמקד בפירוק היכולות הצבאיות של חמאס, כחלק מיישום הסכם הפסקת האש.

​"השלב הבא הוא עבודה עם חמאס על פירוז מנשק", אמר קושנר והדגיש כי מדובר בתנאי יסוד לכל פיתוח עתידי: "ללא ביטחון, אף אחד לא יבצע השקעות. אף אחד לא יבוא לבנות שם". לדבריו, הממשל בוחן את אכיפת ההסכמות שנחתמו באופן קפדני. "היינו משתעשעים ברעיון לומר: בואו נבנה אזור חופשי, ואז יהיה לנו אזור חמאס. ואז אמרנו, אתם יודעים מה? בואו פשוט נתכנן הצלחה קטסטרופלית. חמאס חתם על הסכם להתפרק מנשקו. זה מה שאנחנו הולכים לאכוף. אין לנו תוכנית ב'. יש לנו תוכנית. חתמנו על הסכם. כולנו מחויבים לגרום להסכם הזה לעבוד".

קושנר הבהיר בדבריו כי לחמאס יש 100 ימים כדי להתפרק מנשקו, בהמשך לדברי הנשיא שאמר ש"אם לא זה יהיה הסוף שלהם".

​במהלך נאומו הציג קושנר נתונים קשים מהלחימה שנמשכה שנתיים, במהלכה הוטלו 90,000 טון תחמושת שהותירו מעל 60 מיליון טון של הריסות. הוא ציין כי "הממשלה החדשה בעזה תעבוד עם חמאס על הפירוז כדי לקחת באמת את העקרונות שהוסכמו במסמך לשלב הבא", והוסיף אזהרה ברורה: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו, זה יהיה מה שיעכב את עזה ואת תושבי עזה מלהגשים את שאיפותיהם".

​החזון הכלכלי שהציג קושנר מתבסס על הפיכת עזה מישות הנשענת על סיוע הומניטרי – המהווה כיום 85% מהתמ"ג שלה – לכלכלת שוק חופשי משגשגת. "אנחנו רוצים להביא את אותה מנטליות, את אותה גישה למקום כמו עזה כדי לתת לאנשים האלה את היכולת לשגשג ולקיים חיים טובים", הסביר. התוכנית כוללת בניית ערים חדשות ודיור בר השגה בתוך שנתיים עד שלוש שנים, תוך הסתייעות במומחי נדל"ן בינלאומיים שהתנדבו לפרויקט.