נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין אחר הצהריים (חמישי) לרשת פוקס, בדבריו התייחס גם לסוגיה האיראנית.

טראמפ נשאל במהלך הראיון על ההרג שנמשך במדינה. הנשיא ענה: "אני לא רוצה לפרט על הצעדים שאני עשוי לנקוט".

כזכור, מוקדם יותר אמר טראמפ כי ארה"ב מוכנה לדבר עם איראן, כאשר המשמעות לכאורה היא כי אין תוכנית תקיפה נגד המשטר.

לפי דיווח של מחלקת המדינה האמריקנית, גזר דין מוות הוטל באיראן על ג'אוויד חאלש, חייל צעיר שסירב לפתוח באש לעבר מפגינים. כך פרסמה מחלקת המדינה האמריקאית, שהגדירה את הצעד כבלתי צודק וכעונש שאינו אנושי.

בהודעה רשמית שפורסמה בחשבון הרשת החברתית X בשפה הפרסית נכתב: "על פי דיווחים, ג'אוויד חאלש, חייל איראני צעיר, נידון למוות על סירובו לירות במפגינים חפים מפשע". על פי העמדה האמריקאית, המעשה שביצע החייל היה "הבחירה המוסרית היחידה" וכי "סירובו לא רק היה מוצדק, אלא גם הבחירה המוסרית היחידה".

במחלקת המדינה הדגישו כי תפקידו של צבא הוא שמירה על הציבור ולא פגיעה בו, וציינו כי "חובתם של חיילים היא להגן על אזרחי ארצם, וג'אוויד עשה בדיוק את זה". בהודעה נמתחה ביקורת חריפה על רשויות החוק באיראן, תוך קביעה כי "זה מגונה ולא אנושי" להעניש את מי שבחר שלא להשתמש בנשקו נגד אזרחים.

עוד נמסר מהממשל בארצות הברית כי "אף ממשלה לא צריכה לדרוש מכוחות הביטחון שלה להשתמש באלימות נגד אזרחיה, וגם לא להטיל את העונש הקשה ביותר על אלו שבוחרים במצפון על פני דיכוי". לסיכום נכתב בדיווח כי חאלש "עמד על מצפונו ומילא את חובתו האמיתית של חייל", וכי תגובת הממשל בטהראן לסירוב זה "כמו רבות מאחרות, היא כתם על הלגיטימיות שלה".