כיכר השבת
הצהרות סותרות מידי שעה

גזר דין מוות הוטל על שוטר איראני שסירב לירות במפגינים - והרמז של טראמפ על תקיפה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין אחר הצהריים לרשת פוקס, בדבריו התייחס גם לסוגיה האיראנית | כאשר נשאל על ההרג שנמשך במדינה, הנשיא ענה: "אני לא רוצה לפרט על הצעדים שאני עשוי לנקוט" | מוקדם יותר אמר טראמפ כי ארה"ב מוכנה לדבר עם איראן | מחלקת המדינה האמריקנית שיגרה גינוי על גזר דין מוות נגד שוטר איראני שסירב לירות במפגינים (חדשות) 

ירי ללא הבחנה באיראן (צילום: לפי סעיף 27א)

נשיא ארה"ב התראיין אחר הצהריים (חמישי) לרשת פוקס, בדבריו התייחס גם לסוגיה האיראנית.

טראמפ נשאל במהלך הראיון על ההרג שנמשך במדינה. הנשיא ענה: "אני לא רוצה לפרט על הצעדים שאני עשוי לנקוט".

כזכור, מוקדם יותר אמר טראמפ כי ארה"ב מוכנה לדבר עם , כאשר המשמעות לכאורה היא כי אין תוכנית תקיפה נגד המשטר.

לפי דיווח של מחלקת המדינה האמריקנית, גזר דין מוות הוטל באיראן על ג'אוויד חאלש, חייל צעיר שסירב לפתוח באש לעבר מפגינים. כך פרסמה מחלקת המדינה האמריקאית, שהגדירה את הצעד כבלתי צודק וכעונש שאינו אנושי.

בהודעה רשמית שפורסמה בחשבון הרשת החברתית X בשפה הפרסית נכתב: "על פי דיווחים, ג'אוויד חאלש, חייל איראני צעיר, נידון למוות על סירובו לירות במפגינים חפים מפשע". על פי העמדה האמריקאית, המעשה שביצע החייל היה "הבחירה המוסרית היחידה" וכי "סירובו לא רק היה מוצדק, אלא גם הבחירה המוסרית היחידה".

במחלקת המדינה הדגישו כי תפקידו של צבא הוא שמירה על הציבור ולא פגיעה בו, וציינו כי "חובתם של חיילים היא להגן על אזרחי ארצם, וג'אוויד עשה בדיוק את זה". בהודעה נמתחה ביקורת חריפה על רשויות החוק באיראן, תוך קביעה כי "זה מגונה ולא אנושי" להעניש את מי שבחר שלא להשתמש בנשקו נגד אזרחים.

עוד נמסר מהממשל בארצות הברית כי "אף ממשלה לא צריכה לדרוש מכוחות הביטחון שלה להשתמש באלימות נגד אזרחיה, וגם לא להטיל את העונש הקשה ביותר על אלו שבוחרים במצפון על פני דיכוי". לסיכום נכתב בדיווח כי חאלש "עמד על מצפונו ומילא את חובתו האמיתית של חייל", וכי תגובת הממשל בטהראן לסירוב זה "כמו רבות מאחרות, היא כתם על הלגיטימיות שלה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר