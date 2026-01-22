המפגש בין שליחי טראמפ לפוטין ( צילום: האתר הרשמי של הקרמלין )

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש היום (חמישי) עם שליחי ארצות הברית, סטיב וויטקוף וג’ארד קושנר, שהופקדו על מציאת פתרון למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הנמשכת כבר קרוב לארבע שנים.

לפני הפגישה אמר פוטין כי הוא מתכונן לדון עם השליחים האמריקניים באפשרות של שימוש בנכסים רוסיים מוקפאים לצורך עבודות שיקום בעזה, כחלק מהתשלום שלו להצטרפות למועצת השלום של הנשיא טראמפ. “אפשרות זו נמצאת בדיון עם נציגי הממשל האמריקני”, צוטט פוטין בדבריו.

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש (יום רביעי) כי פוטין הסכים לחבור ל"מועצת השלום", שהוקמה במקור לפיקוח על עזה וסמכותה הורחבה על ידי הנשיא לפתרון קונפליקטים ברחבי העולם.

פוטין מצידו אמר כי משרד החוץ הרוסי עדיין לומד את ההצעה, וכי הוא מוכן לשלם מיליארד דולר - הסכום שטראמפ דורש בעבור חברוּת קבועה במועצה - רק עם כספים מהנכסים הרוסיים שהוקפאו.

לדבריו, צעד זה נובע מ“היחסים המיוחדים של רוסיה עם העם הפלסטיני”.