איראן ציינה היום (שישי) את "יום השומר", אירוע שנתי לכבוד משמרות המהפכה, שמילאו תפקיד מרכזי בדיכוי המחאות. לציון היום, שידר ערוץ בטלוויזיה הממלכתית תוכנית שבמסגרתה הציגו בפני הצופים מל"טים צבאיים מדגם שאהיד, מאותו סוג שבו משתמשת רוסיה בהיקף נרחב במלחמתה באוקראינה, והפעילו את מנועיהם בשידור חי.

אך האירוע הבולט ביותר היה האיום הישיר שהופנה לישראל. אדם שהוצג כחבר בכוחות הביטחון האיראניים, שהסתיר את זהותו באמצעות מסכה כירורגית ומשקפי שמש, פנה למצלמה ואמר בעברית משובשת: "אנחנו קרובים עליכם (אליכם, הטעות במקור) מכפי שאתם חושבים".

האיום המעורפל הזה, שנאמר על רקע הצגת יכולות המל"טים, ממחיש את הדרך שבה מנסה איראן לשלב בין דיכוי המחאה הפנימית לבין שמירה על תדמיתה כאיום אסטרטגי על ישראל והמערב.

משמרות המהפכה מסרו בהצהרה רשמית לרגל היום ה'חגיגי' כי "פיגועי הטרור האחרונים תוכננו כהרחבה של 'מלחמת 12 הימים'. האויב הקים 'מרכז פיקוד' על-ידי 10 מנגנוני מודיעין עוינים, כדי לבצע פעולות טרור באיראן. חלק מהמזימה האמריקנית-ציונית סוכלה הודות למוכנות מנגנוני הביטחון ולערנות העם".

לטענת משמרות המהפכה, "עצרנו וזימנו 735 אנשים שקשורים לרשתות טרור, ותפסנו 743 כלי נשק ללא רישיון. זוהו גם 46 חברים ברשת שמשתפת פעולה עם סוכנויות מודיעין זרות".