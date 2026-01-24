חושש מחטיפה אמריקנית סטייל מאדורו? המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי עבר לשהות במקלט תת-קרקעי מיוחד בטהראן, על רקע הערכת גורמי ביטחון בכירים במדינה בדבר עלייה בסיכון לתקיפה אמריקנית אפשרית - כך דווח היום בערוץ האופוזיציה האיראני "איראן אינטרנשיונל".

על פי הדיווח, מדובר במתחם מבוצר הכולל מערכת מנהרות תת-קרקעיות מחוברות, שנועד להגן על חמינאי במקרה של הסלמה ביטחונית. המעבר בוצע לאחר דיונים פנימיים בצמרת הצבאית והביטחונית, שהצביעו על חשש גובר מפעולה צבאית מצד ארה"ב.

עוד דווח כי מסעוד ח'מינאי, בנו השלישי של המנהיג העליון, נטל לידיו את ניהול הפעילות השוטפת של לשכת המנהיג העליון, ומשמש כציר התקשורת המרכזי בין הלשכה לבין זרועות הממשל והמערכת המבצעת. באיראן לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח.

במקביל, חיזבאללה פרסם מסר מטעם מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם, המיועד למחבלים פצועים, שבו נכתב: "אנחנו עומדים בפני עימות גדול בהובלת הרודן האמריקני, עם גיוס מערבי ותוקפנות ציונית".

הוא שיבח את מחבלי הארגון שנפגעו בלחימה מול ישראל: "כמו שאמר נסראללה: 'כאשר אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, וכשאנחנו נהרגים, אנחנו (גם) מנצחים'. הפצועים מנצחים בדרך ההחלמה וההישארות בשטח. ההצדעה הגדולה ביותר למנהיגנו, חמינאי, מפקד הדרך הזו".