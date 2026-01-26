תזכורת לציבור בישראל: מעוד חודש ב-25 בפברואר 2026, מבקרים הנוסעים לבריטניה ואינם נדרשים כעת לאשרת כניסה לשהות קצרה, פחות מחצי שנה, יידרשו להשיג אישור נסיעה אלקטרוני (ETA).

הדבר כולל גם מבקרים ישראלים בעלי דרכון ישראלי. מבקרים שלא ישיגו את האישור הנדרש או אשרת כניסה, לא יוכלו לנסוע באופן חוקי לבריטניה. הדבר כולל גם את אלו שעוברים דרך בריטניה, למעט אלו שעוברים דרך שדות התעופה הית'רו או מנצ'סטר ואינם עוברים דרך בקרת הדרכונים של בריטניה.

החלת השימוש בבריטניה באישור נסיעה אלקטרוני תואם את הגישה של מדינות רבות שנקטו צעדים דומים לשימוש באמצעים דיגיטליים לביקורת גבולות וביטחונם, לרבות ישראל וארצות הברית.

הגשת בקשה ל-ETA היא מהירה, פשוטה, ועולה רק 16 לירות שטרלינג, (כ-69 שקלים בלבד). רוב הבקשות מקבלות מענה אוטומטי עם החלטה בנושא בתוך דקות ספורות בלבד, אם כי מומלץ להגיש את הבקשה לפחות שלושה ימי עבודה לפני הנסיעה. אלו שבכוונתם לשהות יותר מחצי שנה, עדיין נדרשים להוציא אשרת כניסה (ויזה).

הנוסעים מוזמנים למצוא פרטים נוספים ולהגיש בקשה לאישור הנסיעה האלקטרוני באתר הבריטי המיועד לכך.האישור מאפשר נסיעות מרובות לבריטניה, כולן של שהייה הקצרה מחצי שנה בכל פעם, במשך שנתיים או עד שתוקף הדרכון הרלוונטי פג - המוקדם מביניהם.

המבקרים חייבים להשתמש באותו הדרכון שבו השתמשו בבקשת ה-ETA שהגישו. בעלי אזרחות כפולה בריטית או אירית לא יידרשו להוציא אישור נסיעה אלקטרוני, אבל מומלץ מאוד להצטייד מראש בדרכון בריטי או אירי בעל תוקף, או בתעודת זכאות, כדי שלא תימנע מהם עלייה לטיסה.