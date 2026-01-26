כיכר השבת
אבל בארגנטינה

אסון נורא: הילד בן ה-12 מיכאל מרדכי חבובה ז"ל נפגע מקריסת עץ; מותו נקבע בבית החולים

הקהילה החרדית בבואנוס איירס שקעה באבל כבד עם פטירתו של הילד מיכאל מרדכי חבובה, בן 12 בן למשפחה חרדית, בבית החולים המקומי, בעקבות קריסת עץ | גופתו של הילד שוחררה לקבורה (חדשות)

הילד מיכאל מרדכי חבובה ז"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

​הקהילה החרדית בבואנוס איירס שקעה באבל כבד עם פטירתו של הילד מיכאל מרדכי חבובה, בן 12, בבית החולים המקומי.

במשך שעות ארוכות נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו של הילד שהגיע במצב אנוש, בזמן שבקהילה כולה נערכו עצרות תפילה המוניות לרפואתו.

חרף המאמצים הרפואיים הכבירים והתפילות הרבות, פציעת הראש הקשה הכריעה את גופו והוא נפטר כעבור מספר שעות.

​האירוע הקשה התרחש באתר מחנאות הקיץ המופעל על ידי קהילת היכל התורה עבור צעירי הקהילה.

במהלך השהות במקום קרס עץ ופגע ישירות בילד, פציעה שגרמה לאובדן הכרה מיידי ולצורך בפינוי דחוף לבית החולים. המראות הקשים בזירה הותירו את חבריו ואת המדריכים במקום המומים לנוכח האסון הפתאומי שקטע את פעילות הקיץ.

​הנפטר הוא בנו של הרב דוד חבובה, אישיות תורנית בולטת המכהן כראש כולל חפץ חיים בבואנוס איירס. פטירתו בטרם עת הותירה חלל עמוק בקרב קהילתו ובני משפחתו, המבכים את לכתו של הילד באירוע הטרגי.

רב קהילת אמי"א בארגנטינה הרב אליהו חמרא ספד לו הערב:

"בצער רב קיבלנו הבוקר את הבשורה המרה על פטירתו הטרגית של מיכאל מרדכי חבובה ז"ל, והוא בן 12 בלבד. בשעה קשה זו של כאב עמוק, אנו משתתפים בצערם הרב של אביו, הרב דוד, אימו גב' מרים, בני משפחתו וכל מוקיריו. מן השמים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

לאחר מאמצים, שוחררה גופתו של הקטן לקבורה ללא נתיחה.

יהי זכרו ברוך.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

