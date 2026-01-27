כיכר השבת
ארה"ב סוערת: שופט פדרלי מאיים להעניש את מפקד ICE בגין ביזיון בית המשפט

בית המשפט הפדרלי באיום חריג על מנהל ICE: התייצב לדיון בביזיון בית המשפט או שתיעצר | שופט במינסוטה הורה לטוד ליונס להופיע אישית ביום שישי, לאחר שסוכנות ההגירה התעלמה מצווים משפטיים, במקביל לנסיגת כוחות משמר הגבול מהעיר בעקבות הרג אזרח (בעולם) 

שופט פדרלי במדינת מינסוטה הורה למנהל בפועל של סוכנות אכיפת ההגירה והמכס (ICE), טוד ליונס, להתייצב ביום שישי הקרוב באולמו כדי להסביר מדוע לא ייענש בגין ביזיון בית המשפט.

הזימון האישי, שנחשב לצעד יוצא דופן נגד בכיר בממשל פדרלי, הוצא לאחר שהסוכנות נכשלה שוב ושוב בביצוע הוראות שיפוטיות הנוגעות לעצורי הגירה, ולאחר הירי הקטלני באלכס פריטי בשבת האחרונה.

השופט פטריק שילץ קבע בהחלטתו כי סבלנותו של בית המשפט פקעה, וציין כי מדובר באחת מעשרות הוראות שסוכנות ההגירה הפרה בשבועות האחרונים. השופט הדגיש כי הממשל בחר לשלוח אלפי סוכנים למינסוטה כדי לעצור זרים, אך לא דאג למענה למאות העתירות המשפטיות הנובעות מכך. לדבריו, צעדים מתונים יותר שנוסו בעבר נכשלו, ולכן נדרשת נוכחותו האישית של ראש הסוכנות.

הרקע המיידי לזימון הוא עניינו של חואן הוגו טובאי רובלס, אזרח אקוודור השוהה בארצות הברית מאז שהיה קטין ונעצר בתחילת חודש ינואר. למרות צו מפורש שחייב את רשויות ההגירה לקיים בעניינו שימוע לקביעת ערבות בתוך שבעה ימים, הובא לידיעת בית המשפט ביום שישי האחרון כי האיש נותר במעצר ללא הליך תקין. השופט הבהיר כי ליונס יידרש להופיע בבית המשפט אלא אם העציר ישוחרר עוד קודם לכן.

הדרמה המשפטית מתרחשת בשיאה של טלטלה מבצעית במינסוטה. במקביל להוצאת הצו, דווח כי מפקד משמר הגבול, גרגורי בובינו, עוזב את העיר יחד עם חלק מכוחותיו. הנסיגה מגיעה על רקע זעם ציבורי כבד בעקבות הירי הקטלני באזרח אלכס פרטי ביום שבת האחרון. את הפיקוד על המבצע בשטח צפוי לקבל טום הומן, המכונה צאר הגבולות של הממשל.

במקביל, המתיחות בשטח מחריפה גם במישור המודיעיני והפוליטי. ה-FBI פתח בחקירה נגד קבוצות ביישומון המסרים המוצפן סיגנל, בחשד שתושבים מקומיים השתמשו בהן כדי לעקוב אחר סוכנים פדרליים ולשבש את פעילותם. בוושינגטון, המאבק על תקציב ביטחון המולדת מאיים להוביל להשבתה חלקית של הממשל, כאשר חברי סנאט דמוקרטים ורפובליקנים כאחד מותחים ביקורת חריפה על התנהלות סוכנויות האכיפה במינסוטה.

