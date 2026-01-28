סגן ראש ממשלת מדינת מהאראשטרה שבהודו אג'יט פוואר נהרג הלילה (רביעי) בהתרסקות מטוס יחד עם ארבעה בני אדם נוספים.

רשות התעופה האזרחית במדינה אישרה כי המטוס שהמריא ממומבאי התרסק בעת ניסיון נחיתה בשדה התעופה בברמאטי המחוז המייצג את פוואר.

מלבד סגן ראש הממשלה נהרגו בתאונה שני עוזרים מצוותו של פוואר ושני אנשי צוות אוויר. תיעוד מזירת האירוע הראה את שרידי המטוס כשהם עולים באש ומכוסים בעשן כבד. בשלב זה רשות התעופה טרם פרסמה אישור רשמי בנוגע לסיבה שהובילה להתרסקות הקטלנית.

פוואר נחשב לאחת הדמויות הפוליטיות המשפיעות ביותר במהאראשטרה ושימש כסגן ראש הממשלה מספר פעמים במהלך קריירה ארוכת שנים.

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי פרסם הודעת הספד בחשבונו ברשת X וכתב כי "עצוב לי על הידיעה על ההתרסקות. מחשבותיי עם כל אלו שאיבדו את יקיריהם בהתרסקות. מתפלל לכוח ואומץ למשפחות השכולות ברגע זה של צער עמוק". בפרסום נוסף הביע מודי הערכה לפועלו של פוואר.

ממצאי החקירה הראשוניים מהתרסקות המטוס בברמאטי מעלים כי המטוס, מדגם לירג'ט 45, סבל מכשל טכני של "הזדקרות" לאחר ניסיון נחיתה כושל. נתוני הטיסה מלמדים כי מיד עם ניתוק מערכת הטייס האוטומטי, נשמעו במערכות המטוס התראות על קרבה מסוכנת לקרקע. עדי ראייה במקום דיווחו כי לאחר ההתנגשות נשמעה סדרה של חמישה פיצוצים עזים שמנעו כל אפשרות להתקרב אל הריסות המטוס הבוערות.

שמות ההרוגים הנוספים באסון הותרו לפרסום: הטייסים קפטן סומית קפור ושאמבהבי פאת'אק, יחד עם עוזריו של פוואר, וידיפ ג'אדב ופינקי מאלי. חברת התעופה VSR Aviation, שהפעילה את הטיסה, מסרה כי הצוות היה מנוסה וכי ייתכן ותנאי הראות הקשים באזור תרמו לתאונה, אך הסיבה המדויקת עדיין נמצאת בבדיקה רשמית של רשות התעופה האזרחית.

בעקבות האירוע הכריזו הרשויות במהאראשטרה על שלושה ימי אבל במדינה. במקביל, מנהיגת האופוזיציה ממאטה בנרג'י העלתה ספקות בנוגע לנסיבות המקרה ודרשה כי בית המשפט העליון יפקח על ועדת החקירה, תוך שהיא מציינת כי יש לבחון כיוונים של פגיעה מכוונת. "ראיתי זאת במו עיניי. המטוס ירד ונראה היה שהוא הולך להתרסק – וזה מה שקרה", סיפר תושב מקומי שהיה עד לאסון.