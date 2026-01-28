"שמע ישראל" מפי דרוזי בסוריה: התיעוד המפתיע שמגיע מעבר לגבול

על רקע ההתנגדות הדרוזית לכוחות אל-ג'ולאני, מתחילים להגיע קולות מהשטח שמספרים סיפור שונה מהתדמית הבינלאומית של ישראל.

סרטון שצולם בסוריה והגיע לידי "כיכר השבת" מתעד רגע יוצא דופן: דרוזי סורי אומר בפה מלא "שמע ישראל" – את תפילת היהדות המרכזית. זה לא סתם ביטוי שמישהו זורק באוויר, מדובר בהצהרה.

התיעוד הזה מצטרף לדיווחים שמגיעים מעבר לגבול הסורי בחודשים האחרונים, מאז עליית אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) לשלטון. דיווחים על דרוזים, צ'רקסים, כורדים ועוד מיעוטים שפונים לישראל, מחפשים ומבקשים הגנה.

כ-600 אלף דרוזים חיים בסוריה, בעיקר במחוז א-סווידא – "הר הדרוזים" – ובשכונות סביב דמשק. כשאסד נפל ואל-ג'ולאני עלה, הם הבינו מיד מה צפוי להם. ג'יהאדיסט בחליפה.

בחודש מאי בשנה שעברה זה התפוצץ. עימותים קשים פרצו בא-סווידא ובפאתי דמשק. מיליציות של אל-ג'ולאני התנפלו על הדרוזים. לפי דיווחים, מאות בני אדם נהרגו, ונפצעו. הדרוזים יצאו למגננה עם נשק קל, והצליחו לעצור את ההסלמה – אבל רק בזכות שסירבו מראש להתפרק מהנשק שלהם.

ישראל הגיבה. צה"ל תקף מטרות צבאיות סוריות ונתניהו הצהיר: "לא נאפשר למשטר האיסלאמיסטי הרדיקלי החדש בסוריה לפגוע בדרוזים".

אבל השאלה נשארה: מה הלאה?

אי אפשר להגיד שכל הדרוזים בסוריה מחכים לישראל. זו תמונה מורכבת. היו גם מקרים שבהם דרוזים שרפו דגלי ישראל והצהירו על נאמנות לסוריה. אולם כיום רוב רובם של המנהיגים הדרוזים בעד התערבות ישראלית בסוריה.

ויש גם את הסרטון הזה שנשלח לתנועת "חלוצי הבשן", שמנסה לקדם התיישבות יהודית בחבל הבשן מעבר לגבול. הם טוענים שבלי נוכחות אזרחית, השליטה הצבאית לא תחזיק.

תנועת חלוצי הבשן ביצעה כמה ניסיונות חציית הגבול.

באוגוסט, קבוצת משפחות חצתה וערכה טקס הנחת אבן פינה ליישוב "נווה הבשן". כמה מהם תקעו דגל ישראל, נתפסו, נחקרו, ושוחררו.

באוקטובר, שלוש משפחות ניסו להיכנס עם ציוד התיישבות. צה"ל עצר אותם.

בדצמבר, נערים מהתנועה חצו שוב. אחד מהם, שדובר ערבית, שוחח עם תושבים צ'רקסים – וספר שהם אמרו לו שהם מעדיפים שלטון ישראלי על המשטר של אל-ג'ולאני. צה"ל מגדיר את החציות האלה כ"אירוע חמור המהווה עבירה פלילית".

אבל אנשי התנועה לא מוותרים. לדבריהם: "אנחנו רואים את המרחבים הריקים של ארצינו שקוראים לנו לחזור. הבשן הוא נחלת אבותינו". הם מצטטים את ההיסטוריה – שבט מנשה, דוד המלך, בית שני. ושולחים מסר ברור: "אם אנחנו לא נהיה שם – האויב יהיה שם".

מה יהיה? האם נראה את צה"ל מתיישב בגולן הסורי בדרך קבע? האם ממשלת ישראל תאשר לאזרחי ישראל להתיישב בשטחים מה שהיה בעבר סוריה? ימים יגידו.

נ.ב לצערנו עם סגירת הכתבה נודע לנו שהדרוזי המצולם נפל בחילופי ירי עם כוחות ג'וליאני.