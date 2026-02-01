ישראלית נעצרה בסוף חודש ינואר באיסטנבול - ועדיין מוחזקת בידי המשטרה הטורקית, זאת לאחר ש"העליבה את הדגל, את הנשיא ארדואן וכן את 'מדינת פלסטין'", כך לפי שורה של פרסומים ברשתות חברתיות. משרד החוץ אישר הערב (ראשון) את דבר מעצרה.
המעצר, לפי הדיווחים, בוצע בכיכר תקסים באיסטנבול בשלהי ינואר. ברשתות החברתיות הטורקיות התפרסמה תמונתה כששוטר טורקי אוזק אותה.
על פי החשד, הישראלית העליבה את הדגל הטורקי, את הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן ואת "מדינת פלסטין". האירוע זוכה לתמיכה רבה בפוסטים, עם קריאות לשמירה על כבוד הסמלים הלאומיים.
משרד החוץ מסר בתגובה לפרסומים כי: "המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ".
