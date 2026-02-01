כיכר השבת
עשרה ימים במעצר

דרמה בטורקיה: ישראלית נעצרה באיסטנבול לאחר שהעליבה את הדגל ואת הנשיא ארדואן

ישראלית נעצרה בשבוע האחרון באיסטנבול, לאחר שלפי דיווחים מקומיים העליבה את הדגל הטורקי ואת הנשיא ארדואן | היא עדיין מוחזקת במעצר | ממשרד החוץ נמסר: המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו״ל במשרד החוץ (בעולם)

אבטחה באיסטנבול (צילום: ב"מ)

ישראלית נעצרה בסוף חודש ינואר באיסטנבול - ועדיין מוחזקת בידי המשטרה הטורקית, זאת לאחר ש"העליבה את הדגל, את הנשיא ארדואן וכן את 'מדינת פלסטין'", כך לפי שורה של פרסומים ברשתות חברתיות. משרד החוץ אישר הערב (ראשון) את דבר מעצרה.

ה, לפי הדיווחים, בוצע בכיכר תקסים באיסטנבול בשלהי ינואר. ברשתות החברתיות הטורקיות התפרסמה תמונתה כששוטר טורקי אוזק אותה.

על פי החשד, הישראלית העליבה את הדגל הטורקי, את הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן ואת "מדינת פלסטין". האירוע זוכה לתמיכה רבה בפוסטים, עם קריאות לשמירה על כבוד הסמלים הלאומיים.

משרד החוץ מסר בתגובה לפרסומים כי: "המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ".

