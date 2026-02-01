אבטחה באיסטנבול ( צילום: ב"מ )

ישראלית נעצרה בסוף חודש ינואר באיסטנבול - ועדיין מוחזקת בידי המשטרה הטורקית, זאת לאחר ש"העליבה את הדגל, את הנשיא ארדואן וכן את 'מדינת פלסטין'", כך לפי שורה של פרסומים ברשתות חברתיות. משרד החוץ אישר הערב (ראשון) את דבר מעצרה.

